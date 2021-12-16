В Подмосковье будут производить самые популярные в России сиропы

На территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ступино Квадрат" открылся французский завод Monin, на нём производят сиропы и фруктовые пюре. На церемонии присутствовали заместитель председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин и представитель компании Оливье Монин, пишет телеканал "360".

Причём в планах руководителей завода производить в Ступине восемь миллионов бутылок сиропа ежегодно. Сам завод расположился на площади в 12 816 квадратных метров, там будет всего 54 рабочих места. По словам Духина, такое количество связано с высокой автоматизацией производства, а также это поможет за короткое время нарастить обороты и налогами вернуть в бюджет региона инвестиции. Духин также отметил, что сиропы и фруктовые пюре сейчас часто представлены в кофейнях и магазинах.

"Особая радость у нас, что теперь эта продукция производится на нашей территории, создаёт рабочие места. <…> Мне остаётся только пожелать дальнейших успехов, реализации новых проектов, роста продаж, роста производства, мощностей и удачи", — заявил Духин.

Несмотря на пандемию, завод возвели в кратчайшие сроки. Здесь есть заслуга и властей Московской области, которые помогли с привлечением иностранных специалистов для налаживания уникального оборудования.

Управляющий партнёр "Ступино Квадрат" Екатерина Евдокимова подчеркнула, что инвесторы, вложившие около миллиарда рублей, за восемь лет получают 900 миллионов рублей экономии. Она также добавила, что в настоящий момент завод Monin работает по восемь часов в сутки. Однако планируется перевести его на круглосуточное производство в три смены.