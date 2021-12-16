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Основатель "Газгольдера" и экс-продюсер Басты Евгений Антимоний получил три года колонии

Летом 2019 года бизнесмена обвинили в присвоении товарного знака "Кружка" без ведома партнёров из компании "Бинертон-Ка", которой он принадлежал.

16 декабря, 16:04
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<p>Евгений Антимоний © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTXECh3iOsO/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ramsh_kurskiy</a></p>

Евгений Антимоний © Instagram / ramsh_kurskiy

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил основателя ночного клуба и одноименного лейбла звукозаписи "Газгольдер", а также владельца сети пивных "Кружка" Евгения Антимония к трём годам колонии по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу суда.

Также суд лишил бизнесмена права выполнять управленческие функции в коммерческих организациях сроком на два года и изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на арест.

Напомним, что летом 2019 года бизнесмена обвинили в присвоении товарного знака "Кружка" без ведома партнёров из компании "Бинертон-Ка", которой он принадлежал. В 2015 году Антимоний продал товарный знак своей же фирме "Рамш" за символические 100 тысяч рублей. Реальная стоимость торговой марки оценивалась в 150 миллионов рублей.

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Ранее Лайф рассказывал, что один из участников лейбла "Газгольдер" Баста готов взорвать мир бокса и у него на это есть все шансы. Известного музыканта и его команду, как оказалось, волнует не сиюминутная вспышка, а долгая и плодотворная работа, делающая популярным не только отдельный бренд.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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