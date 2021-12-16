Основатель "Газгольдера" и экс-продюсер Басты Евгений Антимоний получил три года колонии

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил основателя ночного клуба и одноименного лейбла звукозаписи "Газгольдер", а также владельца сети пивных "Кружка" Евгения Антимония к трём годам колонии по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу суда.

Также суд лишил бизнесмена права выполнять управленческие функции в коммерческих организациях сроком на два года и изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на арест.

Напомним, что летом 2019 года бизнесмена обвинили в присвоении товарного знака "Кружка" без ведома партнёров из компании "Бинертон-Ка", которой он принадлежал. В 2015 году Антимоний продал товарный знак своей же фирме "Рамш" за символические 100 тысяч рублей. Реальная стоимость торговой марки оценивалась в 150 миллионов рублей.