Доктор Комаровский объяснил, в каких случаях "сердечные капли" могут убить
Содержащиеся в таких препаратах успокаивающие компоненты лишь притупляют боль, но совершенно не защищают от инфаркта или инсульта, говорит эксперт.
Евгений Комаровский © Instagram / doctor_komarovskiy
Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский предостерёг от регулярного употребления "сердечных капель". По его словам, риск смерти в этом случае возрастает в разы, ведь содержащиеся в таких препаратах успокаивающие компоненты лишь притупляют боль, но совершенно не защищают от инфаркта или инсульта.
"У человека болит сердце. Этому человеку надо поставить диагноз. Надо определить, какое у него артериальное давление, не нарушено ли питание сердечной мышцы, нет ли расстройств ритма сердца", — пояснил врач в эфире телеканала "Украина".
Комаровский отметил, что человеку с такими симптомами нужно обратиться к кардиологу и получить полноценное обследование. А полученные в результате рекомендации должны относиться не только к составу домашней аптечки, но и к образу жизни, физическим нагрузкам и питанию.
Ранее кардиолог Алёна Хрипкова отреагировала на недовольство фанатов сериала "Секс в большом городе" смертью главного героя в первой серии нового сезона. Она объяснила, почему мистер Биг умирает после занятия на велотренажёре от сердечного приступа, не получив медицинской помощи.
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