Доктор Комаровский объяснил, в каких случаях "сердечные капли" могут убить

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский предостерёг от регулярного употребления "сердечных капель". По его словам, риск смерти в этом случае возрастает в разы, ведь содержащиеся в таких препаратах успокаивающие компоненты лишь притупляют боль, но совершенно не защищают от инфаркта или инсульта.

"У человека болит сердце. Этому человеку надо поставить диагноз. Надо определить, какое у него артериальное давление, не нарушено ли питание сердечной мышцы, нет ли расстройств ритма сердца", — пояснил врач в эфире телеканала "Украина".

Комаровский отметил, что человеку с такими симптомами нужно обратиться к кардиологу и получить полноценное обследование. А полученные в результате рекомендации должны относиться не только к составу домашней аптечки, но и к образу жизни, физическим нагрузкам и питанию.