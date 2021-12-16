Питерская больница № 20 вышла из красной зоны

Городская больница № 20 на улице Гастелло в Санкт-Петербурге вернулась к стандартному, допандемийному режиму работы. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказала главный врач Татьяна Суровцева.

По её словам, последние больные CoViD-19 выписаны из медучреждения, здание полностью отмыто и продезинфицировано. Также медперсонал распределил нужное для лечения других болезней оборудование. Больница приняла несколько десятков пациентов по своему обычному профилю: хирургическому, урологическому, гинекологическому.

Приём больных коронавирусом теперь продолжает подразделение, расположенное в бывшей поликлинике на улице Ленсовета, 54, которое полностью переоборудовали под эти нужды в июне прошлого года.

"Отделение оказалось очень востребовано, поликлиника стала ковидным стационаром. Это был настоящий глоток воздуха для города, потому что сюда стали поступать пациенты тяжёлые и средней тяжести", — подчеркнула Суровцева.