Пульмонолог Пурясев объяснил опухший вид вернувшейся в эфир после тяжёлого ковида Гузеевой

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, что задыхающаяся в эфире Лариса Гузеева, которая недавно перенесла коронавирус, страдает ларингитом. Об этом он рассказал kp.ru, просмотрев запись эфира.

"Что тут можно сказать? Типичный ларингит — воспаление голосовых связок и гортани. А вот симптомов дыхательной недостаточности я не увидел, темп речи и одышка в пределах нормы", — уточнил специалист.

Однако, по словам Пурясева, даже обычный ларингит может быть опасен после перенесённого ковида.

"Коронавирус даёт осложнение на все органы, возникает полиорганная недостаточность. По сути, это бомба замедленного действия — и, где, когда она рванёт, никто не знает", — объяснил он.

По словам врача, ларингит может перейти в бронхит и опуститься ниже, где сосуды затромбованы после ковида.

"Я бы рекомендовал ей непременно делать ингаляции, проводить физиотерапию, полоскать горло и побольше пить тёплой воды", — указал Пурясев.

Также он посоветовал Гузеевой повременить с телекарьерой, где приходится общаться с большим количеством людей и вести непрерывные съёмки — тем самым оказывается большая нагрузка на нервы. По его словам, выходы в свет противопоказаны для ослабленного организма телеведущей.

"После коронавируса в её возрасте надо восстанавливаться около года: отдыхать, правильно питаться, минимизировать нагрузку и бывать на санаторно-курортном лечении", — заключил врач.