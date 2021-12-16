Пульмонолог Пурясев объяснил опухший вид вернувшейся в эфир после тяжёлого ковида Гузеевой
Зрители услышали изменения в голосе телеведущей и заметили трудности с дыханием, из-за чего забеспокоились о здоровье актрисы.
Лариса Гузеева. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, что задыхающаяся в эфире Лариса Гузеева, которая недавно перенесла коронавирус, страдает ларингитом. Об этом он рассказал kp.ru, просмотрев запись эфира.
"Что тут можно сказать? Типичный ларингит — воспаление голосовых связок и гортани. А вот симптомов дыхательной недостаточности я не увидел, темп речи и одышка в пределах нормы", — уточнил специалист.
Однако, по словам Пурясева, даже обычный ларингит может быть опасен после перенесённого ковида.
"Коронавирус даёт осложнение на все органы, возникает полиорганная недостаточность. По сути, это бомба замедленного действия — и, где, когда она рванёт, никто не знает", — объяснил он.
По словам врача, ларингит может перейти в бронхит и опуститься ниже, где сосуды затромбованы после ковида.
"Я бы рекомендовал ей непременно делать ингаляции, проводить физиотерапию, полоскать горло и побольше пить тёплой воды", — указал Пурясев.
Также он посоветовал Гузеевой повременить с телекарьерой, где приходится общаться с большим количеством людей и вести непрерывные съёмки — тем самым оказывается большая нагрузка на нервы. По его словам, выходы в свет противопоказаны для ослабленного организма телеведущей.
"После коронавируса в её возрасте надо восстанавливаться около года: отдыхать, правильно питаться, минимизировать нагрузку и бывать на санаторно-курортном лечении", — заключил врач.
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