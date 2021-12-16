Три человека пострадали в ДТП с маршруткой под Томском
Сейчас получивших травмы доставляют в больницу для осмотра.
Место ДТП с маршруткой под Томском. © LIFE
Маршрутка № 598 столкнулась с легковым авто на федеральной трассе Р255 под Томском. По данным источника Лайфа, в результате травмы получили три человека.
Уточняется, что двое пострадавших ехали в маршрутке, ещё один — в легковушке. Сейчас их доставляют в больницу для осмотра.
А ранее Лайф рассказывал, что в Египте, около международного аэропорта Шарм-эль-Шейха, попал в ДТП туристический автобус, в результате пострадали четверо россиян, находившихся в салоне.
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