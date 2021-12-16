Три человека пострадали в ДТП с маршруткой под Томском

Маршрутка № 598 столкнулась с легковым авто на федеральной трассе Р255 под Томском. По данным источника Лайфа, в результате травмы получили три человека.

Уточняется, что двое пострадавших ехали в маршрутке, ещё один — в легковушке. Сейчас их доставляют в больницу для осмотра.