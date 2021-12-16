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Три человека пострадали в ДТП с маршруткой под Томском

Сейчас получивших травмы доставляют в больницу для осмотра.

16 декабря, 15:58
<p>Место ДТП с маршруткой под Томском. © LIFE</p>

Место ДТП с маршруткой под Томском. © LIFE

Маршрутка № 598 столкнулась с легковым авто на федеральной трассе Р255 под Томском. По данным источника Лайфа, в результате травмы получили три человека.

Уточняется, что двое пострадавших ехали в маршрутке, ещё один — в легковушке. Сейчас их доставляют в больницу для осмотра.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Египте, около международного аэропорта Шарм-эль-Шейха, попал в ДТП туристический автобус, в результате пострадали четверо россиян, находившихся в салоне.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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