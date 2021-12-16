14-летняя москвичка обвинила отца в насилии из-за нежелания спать на кухне

В Москве девятиклассница обвинила собственного отца в сексуальном насилии, которое, по её словам, продолжалось на протяжении шести–семи лет. Как Лайфу сообщил источник, 14-летняя школьница могла попросту оболгать родителя, чтобы не спать на кухне.

Правоохранителям Кристина рассказала, что пьяный отец сначала на протяжении нескольких лет якобы просто трогал её за интимные места. Всё это, по словам подростка, происходило на кухне, где она вынуждена была спать. Однако в один из осенних дней 2020 года девочка якобы очнулась от того, что почувствовала, как родитель лёг на неё сверху. Кристина закричала от боли и позвала на помощь мать.

К слову, по данным источника Лайфа, девочка неоднократно обращалась к матери, чтобы отец не жил в одной квартире с ними из-за постоянных пьянок. Но женщина лишь кормила 14-летнюю дочку обещаниями. Кроме того, подросток утверждает, что 15 декабря во время конфликта родительница ударила её. В школе Кристина рассказала учительнице про происходящие события в её семье, в частности про "приставания" отца. Вскоре после этого педагог обратилась в полицию.

На допросе, как утверждает источник, родители девочки отрицали факты насилия со стороны отца, они готовы подтвердить свои слова на полиграфе. Тем временем школьницу госпитализировали с ушибом носа, мягких тканей головы и температурой. Отметим, что само изнасилование пока не подтверждено. По факту инцидента проводится проверка, материалы переданы в Следственный комитет РФ.