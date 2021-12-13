Центр современного искусства "Арт-станция" откроется в Петербурге весной 2022 года

Выставочный комплекс "Арт-станция" появится рядом со знаменитой "Авророй" в Петербурге в апреле 2022 года. Идея принадлежит художнику Алексею Сергиенко. Под центр современного искусства он решил приспособить пустовавшую более десяти лет фильтроозонную станцию водоканала на Пеньковой улице. Этот объект культурного наследия находился в плачевном состоянии. За пару лет Сергиенко провёл там ремонт.

"Остаётся подвести отопление и провести водоснабжение. Скорее всего, вода появится в ближайший месяц уже, а на работы, связанные с отоплением, понадобится достаточно много времени. Чтобы его не терять, мы хотели бы стартовать, когда в Петербург придёт тепло, а это ориентировочно месяц апрель", — пояснил художник газете "Петербургский дневник".

Территория комплекса занимает 1,2 гектара, где располагаются здания площадью около трёх тысяч квадратных метров.