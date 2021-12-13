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Центр современного искусства "Арт-станция" откроется в Петербурге весной 2022 года

Проект на финишной прямой — остаётся подвести отопление и провести водоснабжение.

13 декабря, 12:41
<p>Фото © <a href="https://artstationrussia.com/#image-5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Artstationrussia.com</a></p>

Фото © Artstationrussia.com

Выставочный комплекс "Арт-станция" появится рядом со знаменитой "Авророй" в Петербурге в апреле 2022 года. Идея принадлежит художнику Алексею Сергиенко. Под центр современного искусства он решил приспособить пустовавшую более десяти лет фильтроозонную станцию водоканала на Пеньковой улице. Этот объект культурного наследия находился в плачевном состоянии. За пару лет Сергиенко провёл там ремонт.

"Остаётся подвести отопление и провести водоснабжение. Скорее всего, вода появится в ближайший месяц уже, а на работы, связанные с отоплением, понадобится достаточно много времени. Чтобы его не терять, мы хотели бы стартовать, когда в Петербург придёт тепло, а это ориентировочно месяц апрель", пояснил художник газете "Петербургский дневник".

Территория комплекса занимает 1,2 гектара, где располагаются здания площадью около трёх тысяч квадратных метров.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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