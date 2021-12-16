Серийного вора-домушника из Перми вычислили по вёдрам из-под майонеза

Серийного домушника из Перми удалось вычислить по вёдрам из-под майонеза. Видео © Instagram / mvd59

В Перми задержали серийного квартирного вора, который, как полагают правоохранители, вынес имущества на 300 тысяч рублей. На чистую воду 46-летнего рецидивиста удалось вывести благодаря хромающей походке и одной необычной детали, отметили в региональном управлении МВД.

"Все преступления связывал ещё один момент: под окнами полицейские находили пустые пластиковые вёдра из-под майонеза либо строительных смесей", — пояснили в ведомстве.

Как выяснилось, задержанный мужчина почти всю жизнь провёл в местах лишения свободы за аналогичные преступления. На допросе он пояснил, что ранее действительно получил перелом пятки во время очередной такой вылазки. По словам злоумышленника, чтобы не усугублять травму, убегая после совершения краж, он каждый раз надевал ведро из-под майонеза на больную ногу.

Уточняется, что при задержании у мужчины нашли часть украденных денег. На время следствия его заключили под стражу, расследование продолжается.