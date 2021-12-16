ЭИСИ: Ковид-сертификаты в общественных местах помогут избежать более жёстких ограничений

Система ковид-сертификатов и QR-кодов — это не только эффективный способ для борьбы с пандемией, но и необходимый механизм для безостановочной работы экономики страны и смягчения действующих ограничений. К такому выводу в четверг пришли эксперты ЭИСИ по итогам круглого стола на тему: "OR-коды в общественных местах: очередная волна общественной дискуссии".

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов заявил, что правительство, Госдума и органы власти стремятся сделать так, чтобы использование QR-кодов было наименее травматично для населения и наиболее подчинено какому-то здравому смыслу и единой логике.

"Мы видим, что во многих регионах страны QR-коды действуют, причём в каждом регионе есть свои правила и ограничения. Страна у нас одна, закон один, и неплохо было бы, чтобы человек, переезжая через границу своей области, оказывался в той же правовой регулировочной среде, что и находясь дома, и в этом смысле единый рамочный закон по QR-кодам необходим", — рассуждает он.

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына рассказала о том, как развивалась логика регионального опыта введения QR-кодов. Она напомнила, что первым шагом стало применение мер со статусом "covid-free-зон". Эту практику широко использовали не только Москва и Московская область, но и Орловская область, а также Республика Саха (Якутия). Следующая волна введения новых мер, коснувшаяся сферы развлечений, произошла в октябре. И лишь затем, в начале ноября, был введён вынужденный режим нерабочих дней, после которого регионы, зафиксировавшие снижение показателей, начали снимать ограничения.

"Это очень важно, на мой взгляд, потому что тем самым поддерживается региональная экономика и нормальное функционирование разных отраслей, малого и среднего предпринимательства, и предоставление государственных и муниципальных услуг", — отметила Кислицына.

В свою очередь, руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян подчеркнул важность введения единого рамочного законодательства по использованию QR-кодов. По его мнению, анализ международного опыта демонстрирует очень большой перекос в сторону жёстких ограничительных мер. Это и эффект неравенства в свободе передвижения, и ряд штрафов — как в Австрии или Италии для невакцинированных, и ряд косвенных ограничителей — например, в Нидерландах или Бельгии для того, чтобы ходить на работу, необходимо сдавать за свой счёт ПЦР-тест раз в неделю или несколько дней работать удалённо. В большинстве штатов США, например, врачи, полицейские и часть государственных служащих должны обязательно пройти вакцинацию, иначе они потеряют место работы. Эксперт спрогнозировал, что дальше давление за рубежом будет только возрастать, особенно на людей старшего возраста, однако такой жёсткий опыт ограничений Россия перенимать не будет.

Напомним, что 16 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке против CoViD-19, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.