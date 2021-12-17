Актёра из сериала "Секс в большом городе" обвинили в изнасиловании

Две женщины обвинили в сексуальном насилии американского актёра Криса Нота, который известен по роли мистера Бига в сериале "Секс в большом городе". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Утверждается, что в редакцию поступили письма от женщин, чьи настоящие имена не раскрываются, где сообщалось об изнасилованиях. По словам одной из них, всё случилось в 2015 году в квартире актёра, куда он пригласил её после ужина. Другая обвинительница заверяет, что сексуальное насилие над ней Нот совершил в 2004 году, когда ей было 22 года. Тогда она не стала заявлять на Нота в полицию, так как опасалась, что ей не поверят и уволят из крупной фирмы, которая сотрудничала с актёром и другими знаменитостями.

При этом сам Крис Нот все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что встречи были по обоюдному согласию. Актёр заявил, что не насиловал этих женщин.