Актёра из сериала "Секс в большом городе" обвинили в изнасиловании
Сам Крис Нот опровергает случившееся и настаивает на том, что встречи с женщинами были по обоюдному согласию.
Крис Нот. Фото © Instagram / chrisnothofficial
Две женщины обвинили в сексуальном насилии американского актёра Криса Нота, который известен по роли мистера Бига в сериале "Секс в большом городе". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Утверждается, что в редакцию поступили письма от женщин, чьи настоящие имена не раскрываются, где сообщалось об изнасилованиях. По словам одной из них, всё случилось в 2015 году в квартире актёра, куда он пригласил её после ужина. Другая обвинительница заверяет, что сексуальное насилие над ней Нот совершил в 2004 году, когда ей было 22 года. Тогда она не стала заявлять на Нота в полицию, так как опасалась, что ей не поверят и уволят из крупной фирмы, которая сотрудничала с актёром и другими знаменитостями.
При этом сам Крис Нот все обвинения в свой адрес отвергает и говорит, что встречи были по обоюдному согласию. Актёр заявил, что не насиловал этих женщин.
"Обвинения против меня от людей, которых я встретил годы, даже десятилетия назад, категорически ложные. Встречи были по обоюдному согласию. Сложно не задаваться вопросом о времени появления этих историй. Я не знаю точно, почему они всплывают сейчас, однако точно уверен — я не насиловал этих женщин", — сказал он.
Напомним, в первом же эпизоде продолжения "Секса в большом городе", вышедшего недавно, герой Криса Нота умирает. Это уже обрушило акции велотренажёров Peloton. Производителю даже пришлось снять "оправдательную" рекламу, чтобы как-то исправить ситуацию.
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