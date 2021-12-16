В Подмосковье приземлился самолёт с девятью российскими детьми, вывезенными из Сирии

Девять российских детей были вывезены из лагерей Сирии и приюта Дамаска. Самолёт с ними приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

"Возвращены сегодня восемь детей из лагерей, плюс один из приюта в Дамаске. Возраст от 6 до 17 лет, все из Дагестана. С аэродрома их отвезли на каретах скорой помощи в одну из московских клиник, где они пройдут полное медобследование, в том числе на ковид, после карантина будут переданы родственникам", — сказала она.

Кроме того, Львова-Белова в рамках переговоров с представителями администрации лагерей беженцев в Эль-Камышлы представила документы на детей, чьи родственники являются гражданами России, и обсудила вопросы, касающиеся возвращения ребят на родину.

Операция по возвращению детей из тюрем Ирака и Сирии продолжается несколько лет. Работа началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента России Владимира Путина. При детском омбудсмене создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину.