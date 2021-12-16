В Подмосковье приземлился самолёт с девятью российскими детьми, вывезенными из Сирии
Также детский омбудсмен Львова-Белова провела переговоры с представителями лагерей беженцев, представив документы на ребят, чьи родители являются гражданами России.
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Девять российских детей были вывезены из лагерей Сирии и приюта Дамаска. Самолёт с ними приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
"Возвращены сегодня восемь детей из лагерей, плюс один из приюта в Дамаске. Возраст от 6 до 17 лет, все из Дагестана. С аэродрома их отвезли на каретах скорой помощи в одну из московских клиник, где они пройдут полное медобследование, в том числе на ковид, после карантина будут переданы родственникам", — сказала она.
Кроме того, Львова-Белова в рамках переговоров с представителями администрации лагерей беженцев в Эль-Камышлы представила документы на детей, чьи родственники являются гражданами России, и обсудила вопросы, касающиеся возвращения ребят на родину.
Операция по возвращению детей из тюрем Ирака и Сирии продолжается несколько лет. Работа началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента России Владимира Путина. При детском омбудсмене создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину.
Ранее газета The New York Times сообщила, что от действий секретного спецотряда США погибали мирные жители Сирии. Отмечается, что число жертв среди гражданских при проведении ударов в десять раз превышало количество потерь при аналогичных операциях в Афганистане.
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