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Bloomberg: На Западе считают проблематичным отключение РФ от SWIFT

К одному мнению США и ЕС по вопросам санкционного пакета пока не пришли, переговоры продолжаются.

16 декабря, 20:18
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Запад считает возможность отключения России от платёжной системы SWIFT проблематичной. Данная мера рассматривается в рамках санкций за якобы возможное военное вторжение на Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена подталкивает ЕС к принятию широкого пакета рестрикций против российских банков и энергетических компаний. При этом и в Европе, и в Соединённых Штатах не уверены, что отключение РФ от SWIFT приведёт к улучшению ситуации на мировом рынке энергоносителей, а также на других рынках, куда идёт экспорт из России.

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Ранее Лайф писал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил России "полным набором" санкций со стороны Евросоюза. Хотя ранее Bloomberg узнал об отказе ведущих стран ЕС усилить ограничения против Москвы из-за Украины.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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