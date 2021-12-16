Bloomberg: На Западе считают проблематичным отключение РФ от SWIFT

Запад считает возможность отключения России от платёжной системы SWIFT проблематичной. Данная мера рассматривается в рамках санкций за якобы возможное военное вторжение на Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена подталкивает ЕС к принятию широкого пакета рестрикций против российских банков и энергетических компаний. При этом и в Европе, и в Соединённых Штатах не уверены, что отключение РФ от SWIFT приведёт к улучшению ситуации на мировом рынке энергоносителей, а также на других рынках, куда идёт экспорт из России.