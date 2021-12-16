Жители Ростова смогли попасть в местный ТЦ по QR-кодам от продуктов и мебели

В ТЦ Ростова-на-Дону смогли пройти по QR-кодам от продуктов, мебели и бытовой техники. Видео © Telegram / SHOT

Жители Ростова-на-Дону провели эксперимент в попытке выяснить, можно ли попасть в торговый центр по QR-кодам, полученным не после вакцинации против ковида или перенесённой болезни, а от продуктов питания, мебели или бытовой техники. В конечном счёте у них получилось, сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что местное управление Роспотребнадзора указало на подобные казусные вещи ещё неделю назад. Однако за это время ситуация изменилась не сильно. И пройти по неправильному цифровому коду людям удалось в крупнейший ТЦ города. Для этого подошли QR-коды от охлаждённой курицы, советского стула и европейского отпаривателя.

"Так что, я как вижу, никто не ведёт точный учёт QR-кодам", — резюмировала жительница.