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Жители Ростова смогли попасть в местный ТЦ по QR-кодам от продуктов и мебели

Местное управление Роспотребнадзора указало на подобные казусные ситуации ещё неделю назад, но меры так и не были приняты.

16 декабря, 19:33
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Кадр из видео © Telegram / SHOT

В ТЦ Ростова-на-Дону смогли пройти по QR-кодам от продуктов, мебели и бытовой техники. Видео © Telegram / SHOT

Жители Ростова-на-Дону провели эксперимент в попытке выяснить, можно ли попасть в торговый центр по QR-кодам, полученным не после вакцинации против ковида или перенесённой болезни, а от продуктов питания, мебели или бытовой техники. В конечном счёте у них получилось, сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что местное управление Роспотребнадзора указало на подобные казусные вещи ещё неделю назад. Однако за это время ситуация изменилась не сильно. И пройти по неправильному цифровому коду людям удалось в крупнейший ТЦ города. Для этого подошли QR-коды от охлаждённой курицы, советского стула и европейского отпаривателя.

"Так что, я как вижу, никто не ведёт точный учёт QR-кодам", — резюмировала жительница.

ТЦ попросили у кабмина 15 млрд рублей ежемесячно в качестве компенсации за QR-коды

ТЦ попросили у кабмина 15 млрд рублей ежемесячно в качестве компенсации за QR-коды

Ранее Лайф рассказывал о том, что законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификату принят в первом чтении. При этом документ ещё будет дорабатываться ко второму чтению, уточнили в Госдуме.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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Комментариев: 2

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Виктор Тихоновсегодня в 13:23

явно власть увлеклась запретами,надо бить точечно , настолько всех всё достало , что всё летит к чертям , и президент учел, что власть так же устала , стала допускать не обдуманные шаги с риском сорваться в штопор.

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Нешка Попустовскаясегодня в 06:00

Простите, а от какого советского стула????

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