Жители Ростова смогли попасть в местный ТЦ по QR-кодам от продуктов и мебели
Местное управление Роспотребнадзора указало на подобные казусные ситуации ещё неделю назад, но меры так и не были приняты.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
В ТЦ Ростова-на-Дону смогли пройти по QR-кодам от продуктов, мебели и бытовой техники. Видео © Telegram / SHOT
Жители Ростова-на-Дону провели эксперимент в попытке выяснить, можно ли попасть в торговый центр по QR-кодам, полученным не после вакцинации против ковида или перенесённой болезни, а от продуктов питания, мебели или бытовой техники. В конечном счёте у них получилось, сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что местное управление Роспотребнадзора указало на подобные казусные вещи ещё неделю назад. Однако за это время ситуация изменилась не сильно. И пройти по неправильному цифровому коду людям удалось в крупнейший ТЦ города. Для этого подошли QR-коды от охлаждённой курицы, советского стула и европейского отпаривателя.
"Так что, я как вижу, никто не ведёт точный учёт QR-кодам", — резюмировала жительница.
Ранее Лайф рассказывал о том, что законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификату принят в первом чтении. При этом документ ещё будет дорабатываться ко второму чтению, уточнили в Госдуме.
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Комментариев: 2
явно власть увлеклась запретами,надо бить точечно , настолько всех всё достало , что всё летит к чертям , и президент учел, что власть так же устала , стала допускать не обдуманные шаги с риском сорваться в штопор.
Простите, а от какого советского стула????