Генсек ООН Гутерриш призвал привить от ковида 40% населения мира к концу 2021 года

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал страны принять в ближайшие дни конкретные меры для достижения цели по вакцинации от коронавирусной инфекции 40% населения мира к концу 2021 года.

"Страны должны предпринять конкретные действия в ближайшие дни, чтобы достичь большего прогресса в достижении цели ВОЗ по вакцинации 40% [мирового населения к концу года], а также быть гораздо активнее в усилиях по вакцинации 70% [населения] во всех странах к середине 2022 года", — отметил Гутерриш в ходе пресс-конференции по итогам года, которая проходит в видеоформате.

Генсек ООН также добавил, что неравенство в распределении антиковидных вакцин тормозит борьбу с пандемией. Так, по его словам, к концу текущего года 98 государств не смогли провакцинировать 40% населения. Из них в 40 странах прививки получило менее 10% граждан.