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Путин пошутил, что важнее то, с кем идти на свидание, чем куда

Президенту рассказали, что свои лучшие социально-экономические проекты на экспозиции АСИ представил 51 регион России.

16 декабря, 19:02

Фото © kremlin.ru

Знакомясь с диаграммой потребностей россиян, президент России Владимир Путин пошутил, что важнее думать, не куда, а с кем пойти на свидание. Речь идёт о специальной выставке Агентства стратегических инициатив в формате "7 станций", где гендиректор Светлана Чупшева показала главе государства стенд, посвящённый путям решения жизненных ситуаций россиян.

"Здесь потребности расписаны?" уточнил Путин, осматривая диаграмму, представленную в форме ромашки.

"Да, здесь потребности. Даже простые — выбрать, куда пойти на свидание", — ответила Чупшева. "Важно с кем!" — отметил глава государства.

На выставке президенту рассказали, что свои лучшие социально-экономические проекты представил 51 регион России. Среди них, к примеру, практика раннего выявления рака молочной железы. Кроме того, Путина ознакомили с решениями по занятости населения. А также показали проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 21.21", который прошёл в Великом Новгороде. Глава городского округа Черноголовка Олег Егоров поведал президенту о проекте развития научного потенциала наукоградов для студентов.

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Ранее Лайф писал, что Путин попросил главу Минтранса "не хитрить" при отчёте о проделанной работе. Российский лидер призвал уделить должное внимание, чтобы проект был реализован вовремя.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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