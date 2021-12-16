Путин пошутил, что важнее то, с кем идти на свидание, чем куда

Знакомясь с диаграммой потребностей россиян, президент России Владимир Путин пошутил, что важнее думать, не куда, а с кем пойти на свидание. Речь идёт о специальной выставке Агентства стратегических инициатив в формате "7 станций", где гендиректор Светлана Чупшева показала главе государства стенд, посвящённый путям решения жизненных ситуаций россиян.

"Здесь потребности расписаны?" — уточнил Путин, осматривая диаграмму, представленную в форме ромашки. "Да, здесь потребности. Даже простые — выбрать, куда пойти на свидание", — ответила Чупшева. "Важно с кем!" — отметил глава государства.

На выставке президенту рассказали, что свои лучшие социально-экономические проекты представил 51 регион России. Среди них, к примеру, практика раннего выявления рака молочной железы. Кроме того, Путина ознакомили с решениями по занятости населения. А также показали проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 21.21", который прошёл в Великом Новгороде. Глава городского округа Черноголовка Олег Егоров поведал президенту о проекте развития научного потенциала наукоградов для студентов.