Путину на выставке АСИ показали прибор, помогающий восстановиться после ковида

Путину на выставке АСИ представили прибор, помогающий восстановиться после ковида. Видео © LIFE

Президенту РФ Владимиру Путину в ходе посещения специальной выставки Агентства стратегических инициатив (АСИ) в формате "7 станций" представили новое приложение российских учёных, которое позволяет пациенту быстро восстановить силы после перенесённой коронавирусной инфекции.

Во время обхода выставки главе государства на каждой "станции" были продемонстрированы значимые результаты, которых добилось АСИ по конкретному направлению. Так, особое внимание Путин обратил на цифровую разработку, посвящённую коронавирусу. Президенту объяснили, что данное приложение способно не только контролировать заражённого пациента, но и оповещать о его состоянии лечащего врача. Можно сказать, что новинка от АСИ является своего рода личным медицинским помощником. Путин оценил проект, отметив, что восстановление после ковида действительно у некоторых занимает много времени.

"Сосуды головного мозга [коронавирус] в том числе поражает очень сильно", — отметил глава государства, оценивая приложение.

Отметим, что выставка АСИ представила и другие ведущие разработки отечественных производителей. Среди них проект "Женское здоровье", направленный на совершенствование системы ранней диагностики рака, сервис "Реформа и цифровизация городского общественного транспорта", который позволяет снизить количество ДТП на дорогах, приложение "Моя карьера". Также впервые был продемонстрирован морской дрон-спасатель с улучшенными характеристиками для работы в сложных климатических условиях, который обеспечивает ледовую проводку судов и может работать в пустыне.

После осмотра выставки Путин принял участие в заседании набсовета АСИ. В ходе мероприятия гендиректор агентства Светлана Чупшева сообщила российскому лидеру, что в будущем количество соратников агентства планируется увеличить с 4,5 до 10 миллионов.

"Главное, чтобы это были не формальные цифры, а действительно мощное сообщество, сила, деятельные и активные люди, способные внести содержательный вклад в общую национальную повестку", — ответил глава государства.