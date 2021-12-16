В Москве учительница перевела 2,5 млн лжебортпроводнику после угроз слива интимного видео

В Москве мужчина обманом вытянул из учительницы начальных классов интимное видео, а после стал вымогать деньги за молчание. Как сообщает SHOT, в итоге он разбогател почти на два с половиной миллиона рублей.

26-летняя преподавательница познакомилась в Интернете с неким Максимом, который якобы работает бортпроводником. Уже через три дня переписки она отправила новому знакомому видео интимного характера. Тогда Максим начал шантажировать учительницу, угрожая разослать откровенный ролик всем её знакомым.

Как указывает телеграм-канал, педагог влезла в кредиты и долги. В общей сложности она отправила злоумышленнику почти два с половиной миллиона рублей, но вымогатель всё не прекращал терзать жертву. Он отправил видео родной сестре преподавательницы, пообещав переслать ролик и её маме, а также директору школы.

Как утверждает девушка, перед обращением в полицию она даже пыталась покончить с собой. Сейчас неизвестного ищут правоохранители.