В Ленобласти умерла онкобольная пенсионерка, прооперировавшая саму себя

В Ленинградской области умерла 90-летняя пенсионерка, которая сама сделала себе операцию из-за переноса на неопределённый срок назначенного хирургического вмешательства. Женщина скончалась после госпитализации, сообщает kp.ru.

Два года назад у Клавдии Петровой начались кровотечения. Врачи диагностировали изначально полипы, но позднее выявили метастазы, причём рак был уже в последней стадии. Женщине назначили лечение, но у неё началась водянка в брюшной полости, из-за чего возникла необходимость в операции. Однако пенсионерка заболела коронавирусом.

Женщина должна была отправиться лечиться в госпиталь, но испугалась и осталась дома. В скором времени Петрова не могла уже терпеть скопившуюся жидкость и решила сделать себе операцию, предварительно дождавшись ухода родственников. Причём даже оставила предсмертную записку.

"Когда мама пришла домой, бабушка лежала на спине, хотя ранее на спине она не могла дышать. Из брюшной полости у неё вытекала вода. Мама была в шоке, бабушка без нас сделала себе несколько надрезов кухонным ножом. Бабушка кричала, плакала, винила себя. Кровотечение у неё было, но совсем немножко", — рассказала внучка пенсионерки.

После этого родственники вызвали скорую помощь. В больнице у Петровой подтвердился коронавирус, хотя изначально болезнь проходила бессимптомно. Клавдия Петрова умерла спустя три недели после госпитализации. Официальная причина пока не известна, но, по предварительным данным, женщина скончалась от рака.

"Операция, скорее всего, не сказалась на ней. Тесты на коронавирус тоже уже были отрицательные. У неё метастазы были в брюшной полости везде. Поговорить нам с ней перед смертью так и не дали, ни по телефону, ни лично", — рассказала внучка умершей.