RT DE оспорит блокировку YouTube-канала через суд в России
Такие действия соцсети руководитель проекта назвала беспределом и подчеркнула, что в Европе "суд не смотрит в дело" телеканала, затягивая процесс.
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RT DE намерен оспорить блокировку немецкоязычного ютуб-канала через российский суд. С таким заявлением в эфире радиостанции "Говорит Москва" выступила руководитель проекта Динара Токтосунова.
"Мы надеялись, что такой бред не произойдёт. Это какое-то безумие, призывы "давайте закроем", "надо срочно запретить". Мы думаем, что будем судиться, в России в том числе. У нас идёт судебный процесс в Германии по старым каналам. Всё это не так уж и дружелюбно", — сказала Токтосунова.
По её словам, аналогичные прецеденты в Германии ранее выигрывала пострадавшая от действий "Ютуба" или подобных платформ сторона. Однако данный случай иной. Токтосунова подчеркнула, что RT Deutsch попробует судиться в России.
Причём в Европе сам суд "не смотрит в их дело", и в итоге процесс затягивается. Руководитель RT DE отметила, что действия соцсети — это беспредел.
Напомним, сегодня, 16 декабря, начал вещание новостной круглосуточный телеканал RT DE на немецком языке. Он будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы, студии находятся в Москве и Берлине. При этом YouTube уже в первый день заблокировал новый канал RT auf Sendung.
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