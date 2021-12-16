RT DE оспорит блокировку YouTube-канала через суд в России

RT DE намерен оспорить блокировку немецкоязычного ютуб-канала через российский суд. С таким заявлением в эфире радиостанции "Говорит Москва" выступила руководитель проекта Динара Токтосунова.

"Мы надеялись, что такой бред не произойдёт. Это какое-то безумие, призывы "давайте закроем", "надо срочно запретить". Мы думаем, что будем судиться, в России в том числе. У нас идёт судебный процесс в Германии по старым каналам. Всё это не так уж и дружелюбно", — сказала Токтосунова.

По её словам, аналогичные прецеденты в Германии ранее выигрывала пострадавшая от действий "Ютуба" или подобных платформ сторона. Однако данный случай иной. Токтосунова подчеркнула, что RT Deutsch попробует судиться в России.

Причём в Европе сам суд "не смотрит в их дело", и в итоге процесс затягивается. Руководитель RT DE отметила, что действия соцсети — это беспредел.