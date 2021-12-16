Под Волгоградом капитан полиции жестоко избил пятиклассников за громкую музыку

В Волгоградской области сотрудник ГИБДД избил троих пятиклассников за громкую музыку. Как сообщает SHOT, родители пострадавших ребят уже обратились в правоохранительные органы.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в одном из дачных товариществ. Трое несовершеннолетних ребят гуляли в заброшке и слушали музыку из портативной колонки. Несмотря на то что всё происходило около двух часов дня, местным жителям "вечеринка" не понравилась и они обратились к живущему неподалёку 40-летнему капитану полиции Денису Соломяному.

Правоохранитель отправился на разбирательства с детьми, вооружившись резиновой палкой. На входе в заброшку Соломяный напал на школьников, даже не поговорив с ними. В результате одному из ребят страж порядка разбил голову. Вскоре после этого привёл пострадавших к себе домой, чтобы те смыли кровь.

Однако Соломянову замалчивание преступления с рук не сошло — теперь ему вменяют нанесение побоев, возбуждено уголовное дело. Кроме того, мужчину уволили из органов. Впрочем, виноватым сотрудник ГИБДД себя не считает. Он уверяет, что детей не бил, а на злосчастной заброшке вообще не был.