Под Волгоградом капитан полиции жестоко избил пятиклассников за громкую музыку
Одному из ребят страж порядка вообще разбил голову. Теперь бывшему сотруднику ГИБДД вменяют нанесение побоев. Из органов мужчину уже уволили.
Денис Соломяный. Фото © Telegram / SHOT
В Волгоградской области сотрудник ГИБДД избил троих пятиклассников за громкую музыку. Как сообщает SHOT, родители пострадавших ребят уже обратились в правоохранительные органы.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в одном из дачных товариществ. Трое несовершеннолетних ребят гуляли в заброшке и слушали музыку из портативной колонки. Несмотря на то что всё происходило около двух часов дня, местным жителям "вечеринка" не понравилась и они обратились к живущему неподалёку 40-летнему капитану полиции Денису Соломяному.
Правоохранитель отправился на разбирательства с детьми, вооружившись резиновой палкой. На входе в заброшку Соломяный напал на школьников, даже не поговорив с ними. В результате одному из ребят страж порядка разбил голову. Вскоре после этого привёл пострадавших к себе домой, чтобы те смыли кровь.
Однако Соломянову замалчивание преступления с рук не сошло — теперь ему вменяют нанесение побоев, возбуждено уголовное дело. Кроме того, мужчину уволили из органов. Впрочем, виноватым сотрудник ГИБДД себя не считает. Он уверяет, что детей не бил, а на злосчастной заброшке вообще не был.
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