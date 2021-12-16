Военный эксперт Баранец назвал "Циркон" идеальным оружием

Гиперзвуковая ракета "Циркон" является идеальным оружием России, которому в настоящее время никто не в состоянии противостоять. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя испытания с фрегата "Адмирал Горшков" — был выполнен испытательный пуск боеприпаса в Белом море.

Как подчеркнул Баранец, чем ближе принятие на вооружение "Циркона", тем интенсивнее идут испытания, что свидетельствует о кропотливой работе инженеров, стремящихся довести ракету до "идеального состояния".

"Эту ракету на Западе уже назвали сумасшедшей и признали, что из-за скорости её полёта у них нет средств противовоздушной, противоракетной обороны. Поэтому на данный момент мы можем говорить, что ракета "Циркон" — это идеальное оружие", — цитирует радио Sputnik эксперта.