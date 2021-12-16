Военный эксперт Баранец назвал "Циркон" идеальным оружием
По его словам, чем ближе принятие на вооружение ракеты, тем интенсивнее идут испытания, что свидетельствует о кропотливой работе инженеров, стремящихся довести разработку до совершенства.
Стрельбы гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Гиперзвуковая ракета "Циркон" является идеальным оружием России, которому в настоящее время никто не в состоянии противостоять. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя испытания с фрегата "Адмирал Горшков" — был выполнен испытательный пуск боеприпаса в Белом море.
Как подчеркнул Баранец, чем ближе принятие на вооружение "Циркона", тем интенсивнее идут испытания, что свидетельствует о кропотливой работе инженеров, стремящихся довести ракету до "идеального состояния".
"Эту ракету на Западе уже назвали сумасшедшей и признали, что из-за скорости её полёта у них нет средств противовоздушной, противоракетной обороны. Поэтому на данный момент мы можем говорить, что ракета "Циркон" — это идеальное оружие", — цитирует радио Sputnik эксперта.
Баранец добавил, что несмотря на то, что ВМС США по надводному и подводному флоту обладают преимуществом по сравнению с РФ, "Цирконы" могут запросто "нивелировать превосходство" американских военных.
Ранее стало известно, что фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил испытательный пуск "Циркона" из Белого моря по морской мишени. Кроме того, СМИ сообщали, что "Циркон" в следующий раз с подводной лодки испытают только в 2024 году. После двух успешных пусков будет взята пауза.
Комментариев: 0