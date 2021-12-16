Прокурор запросил от 15 до 19 лет фигурантам дела об аргентинском кокаине

Прокурор в ходе обсуждения последствий вердикта присяжных попросил назначить сроки от 15 до 19 лет фигурантам уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию.

В пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы рассказали Лайфу, что прокурор запросил 19 лет лишения свободы и штраф в размере 1,8 миллиона рублей для бизнесмена Андрея Ковальчука. Обвиняемый проходит в качестве организатора контрабанды. Также гособвинитель предложил отправить в колонию на 18 лет бывшего завхоза Посольства РФ в Аргентине Али Абянова. Для пытавшихся получить груз на складе МИД в Москве бизнесменов Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова — 17 и 15 лет соответственно.

Каждого из последних троих обвиняемых предложено оштрафовать на полтора миллиона рублей.

Ранее Лайф писал, что присяжные в Москве вынесли обвинительный вердикт фигурантам дела об аргентинском кокаине. Дело о попытке контрабанды около 400 килограммов кокаина, который был обнаружен в Посольстве России в Аргентине, было возбуждено ещё в 2018 году. Его материалы состоят из 50 томов.