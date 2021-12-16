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Стоимость тысячи кубометров газа в Европе впервые с октября превысила $1700

Стоимость фьючерсов на нидерландском хабе TTF после немного опустилась. Ранее стало известно, что в Германии уровень заполненности подземных хранилищ голубого топлива упал до рекордно низкого уровня.

16 декабря, 16:47

Фото © Pixabay

Цена на газ в Европе в ходе торгов вновь растёт и преодолела отметку в 1700 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange). В последний раз эту отметку стоимость топлива проходила в начале октября.

Отмечается, что стоимость фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах стала взлетать после того, как "Газпром" не стал бронировать мощности газопровода Ямал – Европа на пятницу. Так, в 19:05 по московскому времени цена на газ в Европе составила 1705 долларов. Исходя из текущего обменного курса евро к доллару, это составляет 145,985 евро за МВт ч. К 19:15 ценник на голубое топливо чуть опустился — до 1653 долларов за тысячу кубометров.

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Ранее Лайф сообщал, что в Германии уровень заполненности газохранилищ упал до рекордно низкой отметки. По словам директора INES Себастьяна Блешке, если потребление газа сохранится на нынешнем уровне, в феврале топлива в хранилищах будет минимум.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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