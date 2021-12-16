Стоимость тысячи кубометров газа в Европе впервые с октября превысила $1700

Цена на газ в Европе в ходе торгов вновь растёт и преодолела отметку в 1700 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange). В последний раз эту отметку стоимость топлива проходила в начале октября.

Отмечается, что стоимость фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах стала взлетать после того, как "Газпром" не стал бронировать мощности газопровода Ямал – Европа на пятницу. Так, в 19:05 по московскому времени цена на газ в Европе составила 1705 долларов. Исходя из текущего обменного курса евро к доллару, это составляет 145,985 евро за МВт ч. К 19:15 ценник на голубое топливо чуть опустился — до 1653 долларов за тысячу кубометров.