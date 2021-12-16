Байден повысил потолок госдолга США до 31,4 триллиона долларов
Если закон не был бы одобрен, могла возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства, указала глава Минфина Штатов.
Фото © ТАСС / AP / Charlie Riedel
Президент США Джо Байден подписал закон о повышении государственного долга страны на два с половиной триллиона долларов — до 31,4 триллиона. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"В четверг, 16 декабря 2021 года, президент подписал закон <…>, который представляет полномочия для увеличения лимита задолженности на два с половиной триллиона долларов", — отмечается в распространённом заявлении американской администрации.
Таким образом был предотвращён потенциальный дефолт Штатов по госдолгу. Инициатива позволит американскому правительству покрывать свои обязательства до 2023-го. Как указывала глава Минфина США Джэнет Йеллен, если закон не был бы одобрен, после середины декабря могла возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства.
Ранее Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год. В поддержку высказались 89 сенаторов.
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