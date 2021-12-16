Байден повысил потолок госдолга США до 31,4 триллиона долларов

Президент США Джо Байден подписал закон о повышении государственного долга страны на два с половиной триллиона долларов — до 31,4 триллиона. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"В четверг, 16 декабря 2021 года, президент подписал закон <…>, который представляет полномочия для увеличения лимита задолженности на два с половиной триллиона долларов", — отмечается в распространённом заявлении американской администрации.

Таким образом был предотвращён потенциальный дефолт Штатов по госдолгу. Инициатива позволит американскому правительству покрывать свои обязательства до 2023-го. Как указывала глава Минфина США Джэнет Йеллен, если закон не был бы одобрен, после середины декабря могла возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства.