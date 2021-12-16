Дана Борисова стала "одноразовой" свахой в "Давай поженимся!"

Российская телеведущая Дана Борисова в беседе с Лайфом опровергла слухи о том, что заменит ведущую шоу "Давай поженимся!" Розу Сябитову в будущих выпусках.

"Глупость какая! На новогодней программе я снялась как ВИП-сваха. Со мной была ещё Альбина Джанабаева. Роза Сябитова также находилась в студии и работает. Я здесь при чём? Я пришла, снялась, ушла", — подчеркнула светская львица.

Также Борисова добавила, что повторное её участие в шоу вряд ли когда-нибудь состоится.

"У них такая работа. Ночью, с утра они пишутся. Мне уже здоровье не позволяет", — заключила телеведущая.