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Дана Борисова стала "одноразовой" свахой в "Давай поженимся!"

По слухам, дива якобы должна была заменить нынешнюю ведущую Розу Сябитову.

16 декабря, 17:25
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CXdQd4DrlOe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram.com/danaborisova_official</a></p>

Фото © instagram.com/danaborisova_official

Российская телеведущая Дана Борисова в беседе с Лайфом опровергла слухи о том, что заменит ведущую шоу "Давай поженимся!" Розу Сябитову в будущих выпусках.

"Глупость какая! На новогодней программе я снялась как ВИП-сваха. Со мной была ещё Альбина Джанабаева. Роза Сябитова также находилась в студии и работает. Я здесь при чём? Я пришла, снялась, ушла", — подчеркнула светская львица.

Также Борисова добавила, что повторное её участие в шоу вряд ли когда-нибудь состоится.

"У них такая работа. Ночью, с утра они пишутся. Мне уже здоровье не позволяет", — заключила телеведущая.

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Ранее Лайф рассказывал о детях знаменитостей, которые заставили родителей страдать. Среди них есть дочь Даны Борисовой — Полина Аксёнова.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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