Инфекционист Фаучи спрогнозировал, когда "омикрон" будет доминировать в США
По его словам, число подхвативших инфекцию с новым вариантом ковида удваивается в мире в среднем каждые три дня. Как подчеркнул эксперт, данный штамм имеет "выдающуюся способность" к заражению.
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Штамм коронавируса "омикрон" совсем скоро будет преобладать над остальными вариантами инфекции. Об этом сообщил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
"Судя по тому, что мы наблюдаем в других странах и, я уверен, скоро будем наблюдать в США, ["омикрон"] имеет выдающуюся способность передаваться от человека к человеку и распространяться", — сказал медик в эфире телеканала ABC.
По словам Фаучи, число заражённых при распространении "омикрона" удваивается в мире в среднем каждые три дня. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за минувшую неделю в Штатах 2,9% новых случаев ковида были связаны именно с омикрон-штаммом.
Ранее Лайф писал, что в России разработали тест-систему для выявления "омикрона". А центр имени Гамалеи уже разработал модификацию антиковидной вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма. Сейчас обновлённый препарат проходит первый этап клинических испытаний.
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