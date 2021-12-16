Инфекционист Фаучи спрогнозировал, когда "омикрон" будет доминировать в США

Штамм коронавируса "омикрон" совсем скоро будет преобладать над остальными вариантами инфекции. Об этом сообщил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Судя по тому, что мы наблюдаем в других странах и, я уверен, скоро будем наблюдать в США, ["омикрон"] имеет выдающуюся способность передаваться от человека к человеку и распространяться", — сказал медик в эфире телеканала ABC.