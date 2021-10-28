Как порочная страсть учительницы и 14-летнего школьника превратила их жизнь в ад
Доведённая до отчаяния девушка шантажировала подростка беременностью, угрожала ему и пыталась подкупить.
25-летнюю учительницу Фатину Хоссейн из Сассекса, Англия, приговорили к пяти годам и четырём месяцам тюрьмы за преступление в отношении 14-летнего ученика, с которым у неё был роман.
Фото © Daily Star, Twitter / Marco A. Lizarraga
Фатина Хоссейн вступила с подростком в интимную связь, а когда он решил положить конец запретным отношениям, она заявила, что беременна. Это был шантаж, за который девушку и арестовали. Она также пыталась заплатить школьнику, чтобы он снял обвинения, и даже угрожала физической расправой ученику и его семье. В общем, обвинений более чем достаточно. Теперь Фатине придётся осмыслить свои поступки за решёткой, а её имя будет внесено в реестр секс-преступников.
При этом ранее Фатина заявляла, что хочет работать с детьми, исследуя их психическое здоровье. А в своей анкете отметила: "Я считаю, что проблемы взрослой жизни уходят корнями в детство". Также девушка интересовалась уголовным правом и получила степень магистра криминологии в Университете Рохэмптона, пишет The Sun.
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