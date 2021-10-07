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"Живой Кен" заработал первый миллион на своих фото 18+ и снялся в белье, показав, за что ему платят

Блондинка призналась, что хотела бы позировать обнажённой для обложки Playboy, а также мечтает стать матерью.

7 октября, 14:10

Фото © Instagram / jessicaalvesuk

Когда-то Джессика из Бразилии была известна как "Живой Кен" Родриго Алвес, но с прошлым оказалось покончено после многочисленных операций. Теперь 38-летняя телеведущая может похвастаться женственными формами и не упускает такой возможности.

Фото © Instagram / jessicaalvesuk

Фото © Instagram / jessicaalvesuk

Джессика опубликовала в "Инстаграме" откровенную фотосессию, где позировала в кровати в пикантном красном белье и чулках. Образ дополняли длинные белые локоны, яркая помада и лежащий у ног букет роз. В разгар съёмки ведущая настолько вошла во вкус, что и вовсе решила предстать перед камерой топлес.

Фото © Instagram / jessicaalvesuk

Фото © Instagram / jessicaalvesuk

При этом недавно Джессика заявила, что собирается искать любовь с помощью сайта OnlyFans, где начала продавать свои откровенные кадры за 20 долларов (около 1400 рублей) в месяц. А теперь отпраздновала радостное событие — блондинка заработала там свой первый миллион, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / rodrigoalvesuk, jessicaalvesuk

Фото © Instagram / rodrigoalvesuk, jessicaalvesuk

И если раньше ведущая хотела превратить себя с помощью пластики в "живого Кена", сделав пресс и бицепсы, то сейчас наслаждается своей новой ипостасью. Она отметила, что через восемь месяцев после операции по смене пола "чувствует себя потрясающе" и "радуется, когда её желают как женщину".

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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