"Живой Кен" заработал первый миллион на своих фото 18+ и снялся в белье, показав, за что ему платят
Блондинка призналась, что хотела бы позировать обнажённой для обложки Playboy, а также мечтает стать матерью.
Когда-то Джессика из Бразилии была известна как "Живой Кен" Родриго Алвес, но с прошлым оказалось покончено после многочисленных операций. Теперь 38-летняя телеведущая может похвастаться женственными формами и не упускает такой возможности.
Джессика опубликовала в "Инстаграме" откровенную фотосессию, где позировала в кровати в пикантном красном белье и чулках. Образ дополняли длинные белые локоны, яркая помада и лежащий у ног букет роз. В разгар съёмки ведущая настолько вошла во вкус, что и вовсе решила предстать перед камерой топлес.
При этом недавно Джессика заявила, что собирается искать любовь с помощью сайта OnlyFans, где начала продавать свои откровенные кадры за 20 долларов (около 1400 рублей) в месяц. А теперь отпраздновала радостное событие — блондинка заработала там свой первый миллион, пишет Daily Mail.
Фото © Instagram / rodrigoalvesuk, jessicaalvesuk
И если раньше ведущая хотела превратить себя с помощью пластики в "живого Кена", сделав пресс и бицепсы, то сейчас наслаждается своей новой ипостасью. Она отметила, что через восемь месяцев после операции по смене пола "чувствует себя потрясающе" и "радуется, когда её желают как женщину".
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