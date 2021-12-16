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Чижов сообщил, что процесс взаимного признания ковидных сертификатов с ЕС идёт непросто

Проблема в том числе техническая, не только организационная, пояснил постпред РФ при Евросоюзе. Ведь речь идёт и о работе аппаратов, считывающих QR-коды.

16 декабря, 18:32

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

В процессе взаимного признания сертификатов о вакцинации от ковида Россией и Европейским союзом есть технические трудности, он идёт непросто, заявил в эфире "России 24" постпред при ЕС Владимир Чижов.

Как указал дипломат, проблема в том числе техническая, не только организационная.

"Ведь можно объявить о взаимном признании, но главное, чтобы каждый считывающий QR-коды аппарат в ЕС считывал бы российские, а в России (не только в Москве, а по всей территории страны) считывал бы европейские", — пояснил постпред РФ.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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