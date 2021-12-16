Чижов сообщил, что процесс взаимного признания ковидных сертификатов с ЕС идёт непросто
Проблема в том числе техническая, не только организационная, пояснил постпред РФ при Евросоюзе. Ведь речь идёт и о работе аппаратов, считывающих QR-коды.
Фото © ТАСС / Владислав Шатило
В процессе взаимного признания сертификатов о вакцинации от ковида Россией и Европейским союзом есть технические трудности, он идёт непросто, заявил в эфире "России 24" постпред при ЕС Владимир Чижов.
Как указал дипломат, проблема в том числе техническая, не только организационная.
"Ведь можно объявить о взаимном признании, но главное, чтобы каждый считывающий QR-коды аппарат в ЕС считывал бы российские, а в России (не только в Москве, а по всей территории страны) считывал бы европейские", — пояснил постпред РФ.
Ранее сегодня глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге допустил одобрение "Спутника V" в первом квартале 2022 года. Специалист указал, что сфера здравоохранения, включая антиковидные вакцины, обязана быть вне политики.
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