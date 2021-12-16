Чижов сообщил, что процесс взаимного признания ковидных сертификатов с ЕС идёт непросто

В процессе взаимного признания сертификатов о вакцинации от ковида Россией и Европейским союзом есть технические трудности, он идёт непросто, заявил в эфире "России 24" постпред при ЕС Владимир Чижов.

Как указал дипломат, проблема в том числе техническая, не только организационная.

"Ведь можно объявить о взаимном признании, но главное, чтобы каждый считывающий QR-коды аппарат в ЕС считывал бы российские, а в России (не только в Москве, а по всей территории страны) считывал бы европейские", — пояснил постпред РФ.