Псаки назвала создание AUKUS успехом года

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в "Твиттере" перечислила три главных внешнеполитических успеха администрации за 2021 год. В их числе оказалось трёхстороннее соглашение США, Великобритании и Австралии в области обороны.

"В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, такие как AUKUS, и улучшили Quad. Мы теснее сотрудничаем с нашими союзниками и партнёрами в регионе по вопросам обороны, безопасности и экономических интересов, углубляя связи между нашими европейскими и индо-тихоокеанскими союзниками", — написала она.

Псаки указала, что восстановление лидирующей роли США в международных организациях и объединение мировых лидеров для достижения прогресса в решении самых серьёзных проблем времени являются главным достижением новой американской администрации. Успехом пресс-секретарь Белого дома также назвала и восстановление союзов Соединённых Штатов, в том числе с Европой.

"Мы разрешили серьёзные торговые споры, в том числе по самолётам, стали и алюминию, и сделали это таким образом, чтобы защитить наших сотрудников, продвигать наши общие ценности и укреплять нашу конкурентоспособность", — отметила Псаки.