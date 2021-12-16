Чижов счёл полностью политизированной ситуацию вокруг сертификации "Северного потока – 2"

Ситуация с приостановкой сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток – 2", полностью политизирована. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал постпред РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Как указал дипломат, "это, конечно, политика, там, кроме политики, ничего больше нет".

"Другое дело, что тут смесь внешней политики, я бы сказал общезападной, и внутригерманской, связанной со сменой правительства в этой стране", — пояснил Чижов.

Сегодня сообщалось, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года. Имеется ли в виду под данным "решением" сертификация оператора трубопровода, пока не уточняется.