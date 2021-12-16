Чижов счёл полностью политизированной ситуацию вокруг сертификации "Северного потока – 2"
Речь идёт о смешении общезападной и внутригерманской политики, связано это со сменой правительства в ФРГ, уточнил постпред РФ при ЕС.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Ситуация с приостановкой сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток – 2", полностью политизирована. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал постпред РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Как указал дипломат, "это, конечно, политика, там, кроме политики, ничего больше нет".
"Другое дело, что тут смесь внешней политики, я бы сказал общезападной, и внутригерманской, связанной со сменой правительства в этой стране", — пояснил Чижов.
Сегодня сообщалось, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года. Имеется ли в виду под данным "решением" сертификация оператора трубопровода, пока не уточняется.
Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.
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