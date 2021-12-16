Путин предложил провести форум гражданских проектов в начале 2022 года

Глава России Владимир Путин предложил провести в первые месяцы 2022 года форум "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив (АСИ). Такое заявление он сделал в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.

Владимир Путин отметил, что ему известно о планах агентства увеличить число соратников и единомышленников АСИ за три года до 10 млн человек. "Это такая армия большая", — сказал президент. И подчеркнул, что здесь главное — не формальные показатели, а мощное сообщество деятельных, активных людей, которые могут внести "содержательный вклад в общую национальную повестку".

Вместе с тем Путин указал, что совместно с ВЭБ будет разработан комплексный механизм реализации гражданских проектов, а постоянной площадкой для сбора содержательных, конструктивных предложений станет форум "Сильные идеи для нового времени", который предлагается провести в первом квартале нового, 2022 года.

Глава государства отметил, что нынешнее заседание важное, в некотором смысле даже особое, ведь нужно определить цели, задачи агентства на ближайшие три года, зафиксировать ключевые направления работы, которые должны стать логическим продолжением всей истории АСИ. По словам Путина, агентству 10 лет назад было поручено реализовать проект "Национальная предпринимательская инициатива". В итоге образовались современные регламенты ведения бизнеса, а в регионах стало больше управленцев, принимающих решения с учётом интересов, запросов людей.

Кроме того, Путин упомянул и программы агентства, связанные с профессиональной подготовкой кадров, просветительской деятельностью и дополнительным образованием. По его словам, должна оставаться неизменной главная миссия на новом этапе развития АСИ — привлечение граждан к достижению национальных целей развития.