Путин поручил ускорить разработку поправок о доступе к персональным данным россиян

Ответственными за исполнение данной задачи назначены премьер Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Они должны представить идеи до 1 марта 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров и депутатам Госдумы ускорить подготовку поправок, разрешающих доступ компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к базам обезличенных персональных данных граждан. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"Правительству РФ совместно с Госдумой ускорить подготовку проектов федеральных законов о внесении в законодательство РФ изменений, в соответствии с которыми органам государственной власти будет разрешено предоставлять организациям, разрабатывающим технологические решения с применением ИИ, и научным организациям доступ к наборам обезличенных данных при условии обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, в том числе обезличенных", — указано в документе.

Уточняется, что ответственными за исполнение данной задачи назначены премьер Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Они должны выполнить поручение до 1 марта 2022 года.