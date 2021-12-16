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Опубликовано 16 декабря 2021, 21:57

Путин поручил ускорить разработку поправок о доступе к персональным данным россиян

Ответственными за исполнение данной задачи назначены премьер Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Они должны представить идеи до 1 марта 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров и депутатам Госдумы ускорить подготовку поправок, разрешающих доступ компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к базам обезличенных персональных данных граждан. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"Правительству РФ совместно с Госдумой ускорить подготовку проектов федеральных законов о внесении в законодательство РФ изменений, в соответствии с которыми органам государственной власти будет разрешено предоставлять организациям, разрабатывающим технологические решения с применением ИИ, и научным организациям доступ к наборам обезличенных данных при условии обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, в том числе обезличенных", — указано в документе.

Путин: Искусственный интеллект должен работать на благо человека, а не во вред
Путин: Искусственный интеллект должен работать на благо человека, а не во вред

Уточняется, что ответственными за исполнение данной задачи назначены премьер Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Они должны выполнить поручение до 1 марта 2022 года.

А ранее Путин спрогнозировал прорыв в вооружении благодаря искусственному интеллекту. Глава государства также призвал развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем.

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Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Наталья Демьянова
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