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Генсек ООН Гутерриш предупредил, что одними вакцинами ковид не искоренить

По словам португальца, если вирус распространяется, значит, пока инфекция не отступает. Вызвано это в том числе самоуспокоением ряда граждан.

16 декабря, 18:55

Фото © Pixabay

Невозможно искоренить пандемию коронавирусной инфекции одними только вакцинами, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции по итогам года, проходящей в видеоформате.

"Ковид не уходит. Становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить. Вакцины предотвращают для большинства привитых госпитализацию и летальный исход, замедляют распространение вируса", — сказал генсек ООН.

По словам Гутерриша, если вирус распространяется, значит, инфекция не отступает. Это связано с неравенством в распределении вакцин и самоуспокоением ряда граждан, считает португалец.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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