Генсек ООН Гутерриш предупредил, что одними вакцинами ковид не искоренить
По словам португальца, если вирус распространяется, значит, пока инфекция не отступает. Вызвано это в том числе самоуспокоением ряда граждан.
Фото © Pixabay
Невозможно искоренить пандемию коронавирусной инфекции одними только вакцинами, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции по итогам года, проходящей в видеоформате.
"Ковид не уходит. Становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить. Вакцины предотвращают для большинства привитых госпитализацию и летальный исход, замедляют распространение вируса", — сказал генсек ООН.
По словам Гутерриша, если вирус распространяется, значит, инфекция не отступает. Это связано с неравенством в распределении вакцин и самоуспокоением ряда граждан, считает португалец.
Ранее эксперт ВОЗ Дэвид Набарро заявил, что количество заражённых "омикроном" удваивается каждые два-три дня. По его словам, через неделю ситуация будет серьёзнее в восемь раз, а через две недели — в 40.
Комментариев: 0