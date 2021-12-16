Генсек ООН Гутерриш предупредил, что одними вакцинами ковид не искоренить

Невозможно искоренить пандемию коронавирусной инфекции одними только вакцинами, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции по итогам года, проходящей в видеоформате.

"Ковид не уходит. Становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить. Вакцины предотвращают для большинства привитых госпитализацию и летальный исход, замедляют распространение вируса", — сказал генсек ООН.

По словам Гутерриша, если вирус распространяется, значит, инфекция не отступает. Это связано с неравенством в распределении вакцин и самоуспокоением ряда граждан, считает португалец.