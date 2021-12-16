НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Химик Мустафин предупредил о риске развития депрессии и даже рака из-за бенгальских огней

Эксперт порекомендовал не использовать их в закрытом помещении. Если очень хочется, лучше выйти на улицу, но тогда есть риск нанести ущерб атмосфере, отметил специалист.

16 декабря, 19:14

Фото © Pixabay

Вещества, из которых сделаны бенгальские огни, могут вызывать рак, а также привести к расстройству пищеварительной системы и депрессии. Доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин отметил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что такие праздничные атрибуты берут начало от военных технологий.

"Фейерверки, петарды, бенгальские огни — это всё разработки военных специалистов. Состав пороха — это нитрат калия, уголь и сера. Примерно такой же состав у современных пиротехнических средств", — сказал специалист.

По его словам, сейчас в качестве окислителя применяются перхлораты, топлива — уголь, а как ускоритель химической реакции — сера. По сути, отметил эксперт, такой же состав, как и у пиротехнических средств. Так, в бенгальские огни входит большое количество токсичных веществ, которые окрашивают сверкание в различные цвета. Такие соединения "неорганического толка" считаются в достаточной мере токсичными.

Диетолог Соломатина объяснила, как правильно выбрать селёдку для новогоднего салата

Диетолог Соломатина объяснила, как правильно выбрать селёдку для новогоднего салата

"Чтобы сделать голубой фейерверк, обычно добавляют соединения меди. Известно, что они могут вызывать онкологические заболевания. Очень часто в состав всех этих фейерверков входит сульфат сурьмы, который вызывает специфическое сверкание. Это тоже вещество, которое характеризуется канцерогенной активностью", — рассказал Мустафин.

Он добавил, что зелёный цвет означает включение в состав нитрата бария, негативно влияющего на дыхание человека. Бриллиантово-белое сверкание — алюминий. Так, из-за бенгальского огня, петарды или фейерверка, даже в единичных количествах, в воздухе появляются сотни токсичных веществ, вовсе не полезных для человека. Ежегодно множество людей отравляются из-за этих новогодних атрибутов. "Здесь очень высокая температура — почти 1400 градусов, то есть могут быть какие-то ещё поражения кожи в результате этой высокой температуры горения", — отметил Мустафин.

Он добавил, что не рекомендуется зажигать бенгальские огни в закрытых помещениях и над праздничным столом, поскольку не все вещества сгорают полностью. Химик предупредил, что многие металлы медленно выводятся из организма. Особенно алюминий, который накапливается, потом приводит к нервным срывам, вызывает дерматит, а также раздражение пищевода и кишечника. "Эти достаточно крупные кристаллики, которые образуются в результате горения, будут вызывать неприятные ощущения и болезни", — предупредил Мустафин.

Аналитики: В офисы в Москве перед Новым годом чаще заказывают икру, а в Тюмени — колпаки Деда Мороза

Аналитики: В офисы в Москве перед Новым годом чаще заказывают икру, а в Тюмени — колпаки Деда Мороза

"Если вам не терпится сделать фейерверки и бенгальские огни, то лучше это делать только на открытом воздухе. Но на открытом воздухе вы обязательно нанесёте ущерб атмосфере. Известно, что в Соединённых Штатах Америки после праздника Дня независимости в воздухе концентрируется 50 тысяч тонн углекислого газа — страшного парникового газа. Это примерно столько же, сколько будет образовываться в результате лесных пожаров на площади 1000 гектаров. Это такое дело, от которого очень многие страны стараются отказаться", — указал химик.

Ранее терапевт Асанов и педиатр Антропов перечислили опасные для здоровья новогодние игрушки. При покупке следует ознакомиться с составом изделия и его запахом. Приобретать гирлянды стоит только в специализированных магазинах.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1