Химик Мустафин предупредил о риске развития депрессии и даже рака из-за бенгальских огней

Вещества, из которых сделаны бенгальские огни, могут вызывать рак, а также привести к расстройству пищеварительной системы и депрессии. Доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин отметил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что такие праздничные атрибуты берут начало от военных технологий.

"Фейерверки, петарды, бенгальские огни — это всё разработки военных специалистов. Состав пороха — это нитрат калия, уголь и сера. Примерно такой же состав у современных пиротехнических средств", — сказал специалист.

По его словам, сейчас в качестве окислителя применяются перхлораты, топлива — уголь, а как ускоритель химической реакции — сера. По сути, отметил эксперт, такой же состав, как и у пиротехнических средств. Так, в бенгальские огни входит большое количество токсичных веществ, которые окрашивают сверкание в различные цвета. Такие соединения "неорганического толка" считаются в достаточной мере токсичными.

"Чтобы сделать голубой фейерверк, обычно добавляют соединения меди. Известно, что они могут вызывать онкологические заболевания. Очень часто в состав всех этих фейерверков входит сульфат сурьмы, который вызывает специфическое сверкание. Это тоже вещество, которое характеризуется канцерогенной активностью", — рассказал Мустафин.

Он добавил, что зелёный цвет означает включение в состав нитрата бария, негативно влияющего на дыхание человека. Бриллиантово-белое сверкание — алюминий. Так, из-за бенгальского огня, петарды или фейерверка, даже в единичных количествах, в воздухе появляются сотни токсичных веществ, вовсе не полезных для человека. Ежегодно множество людей отравляются из-за этих новогодних атрибутов. "Здесь очень высокая температура — почти 1400 градусов, то есть могут быть какие-то ещё поражения кожи в результате этой высокой температуры горения", — отметил Мустафин.

Он добавил, что не рекомендуется зажигать бенгальские огни в закрытых помещениях и над праздничным столом, поскольку не все вещества сгорают полностью. Химик предупредил, что многие металлы медленно выводятся из организма. Особенно алюминий, который накапливается, потом приводит к нервным срывам, вызывает дерматит, а также раздражение пищевода и кишечника. "Эти достаточно крупные кристаллики, которые образуются в результате горения, будут вызывать неприятные ощущения и болезни", — предупредил Мустафин.

"Если вам не терпится сделать фейерверки и бенгальские огни, то лучше это делать только на открытом воздухе. Но на открытом воздухе вы обязательно нанесёте ущерб атмосфере. Известно, что в Соединённых Штатах Америки после праздника Дня независимости в воздухе концентрируется 50 тысяч тонн углекислого газа — страшного парникового газа. Это примерно столько же, сколько будет образовываться в результате лесных пожаров на площади 1000 гектаров. Это такое дело, от которого очень многие страны стараются отказаться", — указал химик.