Диетолог Круглова развенчала TikTok-миф о риске проблем с ЖКТ из-за неправильной варки яиц

Различия в технологии приготовления яиц не способствуют воспалению тонкой кишки. Об этом заявила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с "Москвой 24".

В частности, специалист прокомментировала распространившийся тикток-ролик. В нём блогер рассказал о зеленоватом оттенке желтка, который якобы появляется, когда яйцо опускают в кипящую воду. Это, считает тиктокер, сульфид железа, способный привести к энтериту — воспалительному заболеванию тонкой кишки. Блогер также посоветовал класть яйца в холодную, немного подсоленную воду и варить их восемь минут. Затем выключить огонь и оставить ещё на пять минут, а потом снова положить в холодную воду. В таком случае цвет желтка останется жёлто-оранжевым, а сам он будет полезным для употребления. Запись набрала уже свыше шести миллионов просмотров.

"Это похоже на очередной миф, страшилку, которых о питании сейчас много. Мне сложно даже представить, как какое-то вещество, которое изначально было в составе, при разных способах приготовления проявляет себя по-разному", — заявила Круглова.

Она объяснила, что новые вещества образуются вследствие взаимодействия разных химических элементов. Однако если же при варке яиц они не добавляются, то и сульфид железа не может взяться из ниоткуда. Причём употребление яиц не провоцирует развитие энтерита.

"Яйца вполне могут быть в питании у пациентов, которые страдают заболеваниями пищеварительного тракта. Если говорить про человека, который абсолютно здоров и не имеет предрасположенности (к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. — Прим. Лайфа), то только из-за использования яиц в рационе они, конечно, не появятся", — указала диетолог.

По её словам, соль при варке яиц следует добавить, чтобы свести к минимуму риск потрескивания скорлупы. Причём специалист отметила, что продукт кладут в воду комнатной температуры только ради удобства. И тем не менее в технологии варки яиц есть некоторые недочёты, которые способны привести к проблемам со здоровьем.

"Здесь есть вопрос микробиологической безопасности. Недостаточная термическая обработка яиц — это риск сальмонеллёза. Это касается, например, яичницы-глазуньи или яйца Бенедикт, когда желток остаётся в сыром виде. Или если скорлупу не обработали и не очистили должным образом при приготовлении", — заключила Круглова.