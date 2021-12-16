Израильские истребители выпустили восемь ракет в районе аэропорта Дамаска
Семь снарядов уничтожила сирийская система противовоздушной обороны, однако не обошлось без жертв.
Истребитель F-16. Фото © Wikipedia
ВВС Израиля в составе четырёх истребителей F-16 нанесли ракетный удар в районе аэропорта Дамаска. Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, всего было выпущено восемь ракет.
Он отметил, что семь из восьми снарядов были уничтожены комплексом "Панцирь-С", который входит в состав ПВО Сирии.
"В результате авиаудара повреждён склад материального имущества, погиб один человек", — уточнил Кулить.
Ранее газета Washington Post сообщила, что Израиль бомбил Сирию из-за "попыток производства химоружия". Воздушные атаки израильских ВВС по сирийским провинциям происходят достаточно регулярно. Одна из последних случилась 7 декабря.
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