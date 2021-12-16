Израильские истребители выпустили восемь ракет в районе аэропорта Дамаска

ВВС Израиля в составе четырёх истребителей F-16 нанесли ракетный удар в районе аэропорта Дамаска. Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, всего было выпущено восемь ракет.

Он отметил, что семь из восьми снарядов были уничтожены комплексом "Панцирь-С", который входит в состав ПВО Сирии.