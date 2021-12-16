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Израильские истребители выпустили восемь ракет в районе аэропорта Дамаска

Семь снарядов уничтожила сирийская система противовоздушной обороны, однако не обошлось без жертв.

16 декабря, 19:39
<p>Истребитель F-16. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F-16_June_2008.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Истребитель F-16. Фото © Wikipedia

ВВС Израиля в составе четырёх истребителей F-16 нанесли ракетный удар в районе аэропорта Дамаска. Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, всего было выпущено восемь ракет.

Он отметил, что семь из восьми снарядов были уничтожены комплексом "Панцирь-С", который входит в состав ПВО Сирии.

"В результате авиаудара повреждён склад материального имущества, погиб один человек", — уточнил Кулить.

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Ранее газета Washington Post сообщила, что Израиль бомбил Сирию из-за "попыток производства химоружия". Воздушные атаки израильских ВВС по сирийским провинциям происходят достаточно регулярно. Одна из последних случилась 7 декабря.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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