Украинский генерал Ягун сообщил о планах Киева присоединить Приморье и Кубань

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Виктор Ягун рассказал о желании Киева присоединить Приморье и Кубань в 2018 году, когда президентом страны был Пётр Порошенко. Об этом он заявил в эфире Черноморской телерадиокомпании.

"Стоял вопрос об использовании опыта Франции с заморскими территориями. Только не заморские, а дальние украинские территории. Шла речь о компактном проживании украинцев. Ну, Кубань была ближе всего", — сказал Ягун, также перечислив Приморье, Астраханскую и Воронежскую области.

Кроме того, генерал упомянул о населённых украинским народом частях Латинской Америки, но, по его словам, с этими планами были "непонятные моменты". Ягун заметил, что подобные вопросы поднимались и обсуждались властями не просто в виде помощи украинцам, проживающим там, а в виде включения регионов в состав Незалежной в качестве "заморских территорий".