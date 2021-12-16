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Украинский генерал Ягун сообщил о планах Киева присоединить Приморье и Кубань

Подразумевалось, что власти Незалежной будут не просто помогать проживающим там украинцам, а включат регионы в виде "заморских территорий".

16 декабря, 19:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Виктор Ягун рассказал о желании Киева присоединить Приморье и Кубань в 2018 году, когда президентом страны был Пётр Порошенко. Об этом он заявил в эфире Черноморской телерадиокомпании.

"Стоял вопрос об использовании опыта Франции с заморскими территориями. Только не заморские, а дальние украинские территории. Шла речь о компактном проживании украинцев. Ну, Кубань была ближе всего", сказал Ягун, также перечислив Приморье, Астраханскую и Воронежскую области.

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Кроме того, генерал упомянул о населённых украинским народом частях Латинской Америки, но, по его словам, с этими планами были "непонятные моменты". Ягун заметил, что подобные вопросы поднимались и обсуждались властями не просто в виде помощи украинцам, проживающим там, а в виде включения регионов в состав Незалежной в качестве "заморских территорий".

Ранее Лайф писал, что на Украине появился свой город Владимир. Местные депутаты добились переименования своей малой родины "без прицепки, выдуманной россиянами".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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