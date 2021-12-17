Миллиардеров не позвали на традиционную предновогоднюю встречу с Путиным
На этот раз участники списка Forbes пообщаются с главой государства в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
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В 2021 году отдельная беседа президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса и деловых кругов, которая по традиции проходила в Кремле каждый раз за неделю до Нового года, не состоится. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На этот раз участники российского списка Forbes пообщаются с главой государства в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который пройдёт в Государственном кремлёвском дворце в пятницу, уточнил он.
"Бизнесмены всё равно собираются [на съезд]. Логично совместить", — пояснил Песков.
При этом ранее топ-менеджеры и владельцы компаний имели возможность встретиться с президентом в декабре дважды — и на съезде РСПП, и отдельно в узком кругу. Традиционно среди участников этой беседы были Михаил Прохоров, Пётр Авен, Вагит Алекперов, Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Владимир Лисин и другие.
Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин предложил провести форум гражданских проектов в начале 2022 года. Глава государства также упомянул программы АСИ, которые связаны с профессиональной подготовкой кадров, просветительской деятельностью и дополнительным образованием.
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