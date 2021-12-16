Посол ФРГ фон Гайр оценил высылку двух российских дипломатов из Берлина
При этом подчеркнул, что самое важное в отношениях между двумя странами — это межличностные контакты и общение людей.
Геза Андреас фон Гайр. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Высылка двух российских дипломатов из Берлина стала реакцией правительства Германии на нарушения суверенитета страны. Об этом заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
"Федеральное правительство принятыми мерами отреагировало на то, что произошло. А то, что произошло, является серьёзным нарушением суверенитета моей страны", — сказал посол на рождественском вечере, организованном Российско-немецким домом в Москве.
Геза Андреас фон Гайр при этом подчеркнул, что самое важное в отношениях между странами — отношение между людьми и межличностные контакты.
"Это очень ценно, и нам всегда стоит помнить об этом", — добавил дипломат.
Напомним, ранее суд в Германии вынес приговор россиянину Вадиму Соколову (Красикову), которому ранее предъявили обвинение в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Суд признал гражданина РФ виновным в убийстве и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. После этого ФРГ объявила двух российских дипломатов персонами нон грата.
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