Посол ФРГ фон Гайр оценил высылку двух российских дипломатов из Берлина

Высылка двух российских дипломатов из Берлина стала реакцией правительства Германии на нарушения суверенитета страны. Об этом заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

"Федеральное правительство принятыми мерами отреагировало на то, что произошло. А то, что произошло, является серьёзным нарушением суверенитета моей страны", — сказал посол на рождественском вечере, организованном Российско-немецким домом в Москве.

Геза Андреас фон Гайр при этом подчеркнул, что самое важное в отношениях между странами — отношение между людьми и межличностные контакты.

"Это очень ценно, и нам всегда стоит помнить об этом", — добавил дипломат.