НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Посол ФРГ фон Гайр оценил высылку двух российских дипломатов из Берлина

При этом подчеркнул, что самое важное в отношениях между двумя странами — это межличностные контакты и общение людей.

16 декабря, 20:55
<p>Геза Андреас фон Гайр. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Геза Андреас фон Гайр. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Высылка двух российских дипломатов из Берлина стала реакцией правительства Германии на нарушения суверенитета страны. Об этом заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

"Федеральное правительство принятыми мерами отреагировало на то, что произошло. А то, что произошло, является серьёзным нарушением суверенитета моей страны", сказал посол на рождественском вечере, организованном Российско-немецким домом в Москве.

Песков назвал неприятным эпизодом высылку дипломатов РФ из Германии

Песков назвал неприятным эпизодом высылку дипломатов РФ из Германии

Геза Андреас фон Гайр при этом подчеркнул, что самое важное в отношениях между странами — отношение между людьми и межличностные контакты.

"Это очень ценно, и нам всегда стоит помнить об этом", добавил дипломат.

Шольц назвал "ясным ответом" высылку двух российских дипломатов из Германии

Шольц назвал "ясным ответом" высылку двух российских дипломатов из Германии

Напомним, ранее суд в Германии вынес приговор россиянину Вадиму Соколову (Красикову), которому ранее предъявили обвинение в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Суд признал гражданина РФ виновным в убийстве и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. После этого ФРГ объявила двух российских дипломатов персонами нон грата.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1