Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах в Центральной России
Из-за этого даже объявлено штормовое предупреждение. Ожидать серьёзного похолодания можно уже в ближайшие дни.
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Жителей центральной части России в ближайшие дни ждут аномальные морозы до минус 35 градусов. Как сообщает Гидрометцентр РФ, с 21 по 25 декабря в европейских регионах ожидается сильное снижение температуры и штормовое предупреждение.
"В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 21–26, на севере округа — до минус 30–35, днём преобладающая температура — минус 15–21", — говорится в предупреждении Гидрометцентра.
Как сказано на сайте, причиной погодных перемен станет изменение направления воздушных потоков в тропосфере над Восточной Европой с западных на северные.
Как сообщал Лайф ранее, метеоролог Евгений Тишковец пообещал россиянам морозы на Новый год. По словам синоптика, не будет слякоти и ледяных дождей. Кроме того, жителей РФ порадуют хорошие сугробы высотой 25–30 сантиметров.
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