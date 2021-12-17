Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах в Центральной России

Жителей центральной части России в ближайшие дни ждут аномальные морозы до минус 35 градусов. Как сообщает Гидрометцентр РФ, с 21 по 25 декабря в европейских регионах ожидается сильное снижение температуры и штормовое предупреждение.

"В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 21–26, на севере округа — до минус 30–35, днём преобладающая температура — минус 15–21", — говорится в предупреждении Гидрометцентра.

Как сказано на сайте, причиной погодных перемен станет изменение направления воздушных потоков в тропосфере над Восточной Европой с западных на северные.