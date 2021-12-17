Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовало 130 стран.

Как пишет РИА "Новости", против оказались лишь две страны — США и Украина. Ещё 49 участников воздержались от голосования. Теперь государства законодательно должны ответить на призыв ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе если этого требуют обстоятельства.

Резолюция также рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры по предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности, а также военных проступков, совершённых во время неё. Кроме того, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.