Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Против неё выступили лишь две страны — США и Украина. Ещё 49 участников воздержались от голосования.
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Генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовало 130 стран.
Как пишет РИА "Новости", против оказались лишь две страны — США и Украина. Ещё 49 участников воздержались от голосования. Теперь государства законодательно должны ответить на призыв ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе если этого требуют обстоятельства.
Резолюция также рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры по предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности, а также военных проступков, совершённых во время неё. Кроме того, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на участившиеся попытки исказить историю Второй мировой войны. Он обратил внимание на героизацию нацизма, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом.
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