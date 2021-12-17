НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Против неё выступили лишь две страны — США и Украина. Ещё 49 участников воздержались от голосования.

16 декабря, 21:26
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовало 130 стран.

Как пишет РИА "Новости", против оказались лишь две страны — США и Украина. Ещё 49 участников воздержались от голосования. Теперь государства законодательно должны ответить на призыв ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе если этого требуют обстоятельства.

Резолюция также рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры по предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности, а также военных проступков, совершённых во время неё. Кроме того, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

Путин и Байден на переговорах вспомнили о союзничестве стран в годы Второй мировой войны

Путин и Байден на переговорах вспомнили о союзничестве стран в годы Второй мировой войны

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на участившиеся попытки исказить историю Второй мировой войны. Он обратил внимание на героизацию нацизма, умаление подвига советского народа и его вклада в победу над фашизмом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1