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Первый полк ракет "Сармат" вступит на боевое дежурство в 2022 году

По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, сейчас для этого ведутся работы по подготовке инфраструктуры в Ужурской ракетной дивизии Красноярского края.

16 декабря, 21:39
<p>Кадр из видео © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">М</a><a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">инобороны РФ</a></p>

Кадр из видео © Минобороны РФ

Первый полк комплекса новейших российских межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Ужурском ракетном соединении. Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Задача — к концу 2022 года поставить первый полк первой дивизии в Ужуре на боевое дежурство. И я считаю, что эта задача будет выполнена", — заявил Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

На сегодняшний день, по словам командующего РВСН, ведутся работы по подготовке инфраструктуры в Ужурской ракетной дивизии Красноярского края. Также, добавил Каракаев, проходят работы по подготовке к лётным испытаниям.

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При этом со следующего года планируется поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжёлого класса "Воевода" стационарного базирования. Именно он и будет заменён "Сарматом".

Как сообщал Лайф ранее, президент России Владимир Путин заявил, что с 2022 года в России на вооружении будет гиперзвуковая ракета морского базирования. Подлётное время этого оружия составит пять минут "до тех, кто отдаёт приказы", предупредил глава государства.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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