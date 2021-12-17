Первый полк ракет "Сармат" вступит на боевое дежурство в 2022 году

Первый полк комплекса новейших российских межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Ужурском ракетном соединении. Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Задача — к концу 2022 года поставить первый полк первой дивизии в Ужуре на боевое дежурство. И я считаю, что эта задача будет выполнена", — заявил Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

На сегодняшний день, по словам командующего РВСН, ведутся работы по подготовке инфраструктуры в Ужурской ракетной дивизии Красноярского края. Также, добавил Каракаев, проходят работы по подготовке к лётным испытаниям.

При этом со следующего года планируется поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжёлого класса "Воевода" стационарного базирования. Именно он и будет заменён "Сарматом".