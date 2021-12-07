Материнский капитал получили около 12 млн россиян
В Министерстве труда и социальной защиты напомнили, что с 2020 года по поручению президента выплата распространяется и на первого ребёнка.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей
Материнский капитал с начала реализации программы в 2007 году получили почти 12 миллионов россиян, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе правительственного часа в Государственной думе.
"С прошлого года по поручению президента материнский капитал выдаётся на первого ребёнка. За неполные два года материнский капитал предоставлен почти на один млн первых детей. Всего с начала реализации программы материнский капитал получили почти 12 млн наших граждан", — сказал он.
Ранее сообщалось, что в России предложили запретить изымать у должников купленное на маткапитал жильё. По мнению детского омбудсмена, при покупке недвижимости на эти средства родители должны выделять детям доли в собственности на жилое помещение.
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