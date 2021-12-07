Материнский капитал получили около 12 млн россиян

Материнский капитал с начала реализации программы в 2007 году получили почти 12 миллионов россиян, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе правительственного часа в Государственной думе.

"С прошлого года по поручению президента материнский капитал выдаётся на первого ребёнка. За неполные два года материнский капитал предоставлен почти на один млн первых детей. Всего с начала реализации программы материнский капитал получили почти 12 млн наших граждан", — сказал он.