Детская доля: Когда ФНС может заставить уплатить налог за ребёнка Россияне всё чаще используют материнский капитал для приобретения недвижимости. В том, как в этом случае придётся платить налоги, разбирался Лайф. 1 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Согласно законодательству РФ, любое жильё, приобретённое с привлечением средств материнского капитала, должно быть оформлено в долевую собственность всех членов семьи на момент получения материнского (семейного) капитала (часть 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ). Но, как только возникает право собственности (даже на долю), сразу же возникают и перспективы налоговых претензий. Ведь в России все собственники имущества вне зависимости от возраста обязаны платить налоги. Как показывает практика, иногда фискальные органы могут с налоговыми требованиями не торопиться, но отказываться от них они не намерены.

Петербурженка Юлия и её муж — родители двоих несовершеннолетних детей. Чтобы улучшить свои жилищные условия и при этом не обращаться в банк за ипотечным кредитом, женщина и её супруг решили продать свою имеющуюся квартиру. А недостающую для оплаты покупки нового жилья сумму добавить за счёт средств материнского капитала. Приобретя новую недвижимость, Юлия, как того требует закон, выделила детям доли в купленной с использованием маткапитала квартире. Будучи добропорядочным гражданином, женщина несколько лет платила имущественный налог, который указывался в её личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), и думала, что больше никому ничего не должна. Но, как оказалось впоследствии, она ошибалась. В октябре этого года Юлия получила извещение, что ФНС обратилась в суд с требованием взыскать с одной из её дочерей долги по имущественному налогу, и суд это требование удовлетворил.

Юлия поспешила разобраться в сложившейся ситуации. И в итоге ей пришлось под угрозой ареста приставами банковских счетов уплатить налоги за четыре года и не за одного ребёнка, а за обоих, так как они были наделены долями в квартире. При этом ни суд, ни ФНС не смутило, что дети никакого самостоятельного дохода ещё не получают.

— Суд удовлетворил требования налоговиков, потому что так требует закон, который устанавливает обязанность платить налоги вне зависимости от возраста собственника, а по самому факту имеющегося права на имущество (статьи 23 и 400 Налогового кодекса РФ), — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Если бы Юлия не погасила налоговые претензии добровольно, то, скорее всего, приставы действительно наложили бы арест на её банковские счета и её мужа и всё равно списали бы деньги принудительно.

Получается, что Юлия, не имея специального образования и не разбираясь в особенностях фискальных норм, действительно упустила из виду наличие обязанности уплачивать налоги за имущество своих детей, а налоговики этим воспользовались. Но почему же суд взыскал долги за четыре года, ведь по закону ФНС не вправе требовать задолженность более чем за три предыдущих года?

— К сожалению, в данном случае ФНС срок налоговых требований посчитала верно, — пояснил заведующий "Западной коллегией адвокатов" города Москвы Александр Инютин. — Согласно закону, этот срок исчисляется не в календарных годах, а в "налоговых периодах" (статья 409 НК РФ). Это значит, что по факту в октябре Юлии предъявили требование об уплате имущественного налога за 2017, 2018 и 2019 годы, а налог за 2020 год она за своих детей обязана заплатить до 1 декабря 2021-го. Другое дело (если налоговая ранее не направляла девушке или её мужу никаких уведомлений относительно оплаты за доли детей) — это нарушение требований, предусмотренных статьёй 32 Налогового кодекса РФ. Но эти нарушения не освобождают Юлию от обязанности уплачивать налоги детей, хотя могут избавить её от штрафа за несвоевременную уплату.

Заплатил налог — теперь это докажи

С проблемой уплаты имущественного налога за несовершеннолетнего сына столкнулась и москвичка Наталья. Она выполнила налоговый платёж за его долю из своего личного кабинета, а через год получила налоговую претензию относительно якобы неуплаты налога именно за эту часть совместной с сыном собственности. В ходе разбирательств выяснилось, что налоговики сочли недостаточной информацию о платеже Натальи, так как в назначении платежа (кроме объекта налогообложения и полного имени ребёнка) не была указана иная информация о плательщике — его ИНН, дата рождения и адрес постоянной регистрации, который не совпадал с адресом, по которому находился налогооблагаемый объект. Поэтому сочли, что Наталья заплатила за себя излишне, а её сын не совершал платежа. Правда, как и в случае петербурженки Юлии, после уплаты Натальей требуемого налога по документам, которые ей выдали в ИФНС, никакие штрафные санкции с неё налоговиками не взимались.

— На сегодняшний день существует некая правовая коллизия, и она не в пользу граждан, — считает адвокат Адвокатской палаты Москвы Ева Митлина. — С одной стороны, каждый налогоплательщик должен самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, хотя уплатить его за него может и другое лицо (статья 45 Налогового кодекса РФ). А с другой стороны, никаких норм, которые однозначно указывали бы, что родители обязаны уплачивать налоги за своих несовершеннолетних детей, нет. И ФНС, и суды прекрасно понимают, что у детей в большинстве случаев нет источников для получения дохода, а значит, нет средств для уплаты налогов. Но существующая правовая практика исходит из того, что родители в любом случае являются представителями своих детей, поэтому презюмируется, что родители и есть те самые "другие лица", указанные в налоговом законодательстве, которые могут (и как бы должны) уплачивать налоги за своих детей.

Как платить налог за своего ребёнка

Прежде всего следует понимать, что, как только "детские доли" в имуществе будут зарегистрированы в Росреестре, информация о наличии у ребёнка собственности, подлежащей налогообложению, сразу поступит в ФНС. А это значит, что требования об уплате налога не избежать. В связи с особенностями, которые иногда возникают у налоговиков в их практике учёта несовершеннолетних плательщиков, чтобы не попасть в ситуации, с которыми столкнулись Юлия и Наталья, стоит ответственно подходить к уплате налогов за своих детей.

Способ 1. Он подходит для тех, кто не доверяет общению с ФНС посредством электронного документооборота. Любые налоговые платежи за несовершеннолетнего имеет смысл делать через отделение банка или почты на основании платёжного документа, полученного из ИФНС. Но для этого данный документ надо получить на руки. И тогда платёжка в налоговую будет отправлена квалифицированным посредником ровно по тем реквизитам, что выдаст инспекция. Теоретические претензии со стороны налоговиков, что, мол, информации о платеже было недостаточно (как это произошло с Натальей), окажутся несостоятельными.

Такой способ, хотя и вполне надёжный, может оказаться не совсем удобным, особенно для тех, у кого ИФНС находится достаточно далеко от места их фактического проживания.

Способ 2. Потребуется, используя ИНН своего ребёнка, создать ему личный кабинет на сайте ФНС и запросить от его имени информацию о налоговой задолженности. А после получения ответа выполнить налоговый платёж при помощи функции "Семейный доступ". Если все данные о ребёнке-плательщике и об объекте, находящемся в его собственности, будут указаны верно, то такой платёж ФНС примет. В этом же случае налоговая будет официально уведомлена, что фактическим плательщиком за несовершеннолетнего гражданина является его родитель, а все налоговые претензии к этому несовершеннолетнему будут отображаться и в родительском личном кабинете.

Когда ребёнку исполнится 18 лет, его личный кабинет автоматически отвяжется от родительского.

Авторы Максим Греков