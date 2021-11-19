Посольство РФ осудило американских законодателей за оголтелую русофобию

Российское посольство в Вашингтоне обратилось к законодателям США с призывом прекратить попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны. Такое заявление появилось в пятницу на странице дипмиссии в "Твиттере". Американским политикам давно пора заняться ситуацией в своём собственном государстве, считают российские дипломаты.

"Попытки отдельных американских парламентариев за счёт оголтелой русофобии заниматься самопиаром обречены на провал", — говорится в сообщении.

По мнению посольства, подобные действия не приведут ни к чему, кроме как "к выставлению себя в нелепом виде".

"Вместо попыток вмешательства во внутренние дела России пора бы законодателям заняться ситуацией у себя дома", — заметили в российском диппредставительстве.

Напомним, конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей резолюцию о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Документ уже раскритиковал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, увидев в нём угрозу окончательного разрыва отношений двух стран.

