Посольство РФ осудило американских законодателей за оголтелую русофобию
Дипломаты отреагировали на появление проекта резолюции Конгресса США о непризнании президентских выборов в России в 2024 году.
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Российское посольство в Вашингтоне обратилось к законодателям США с призывом прекратить попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны. Такое заявление появилось в пятницу на странице дипмиссии в "Твиттере". Американским политикам давно пора заняться ситуацией в своём собственном государстве, считают российские дипломаты.
"Попытки отдельных американских парламентариев за счёт оголтелой русофобии заниматься самопиаром обречены на провал", — говорится в сообщении.
По мнению посольства, подобные действия не приведут ни к чему, кроме как "к выставлению себя в нелепом виде".
"Вместо попыток вмешательства во внутренние дела России пора бы законодателям заняться ситуацией у себя дома", — заметили в российском диппредставительстве.
Напомним, конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей резолюцию о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Документ уже раскритиковал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, увидев в нём угрозу окончательного разрыва отношений двух стран.
На появление резолюции уже отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российской стороне каждый раз кажется, что "ничего более нелепого, агрессивного, недружественного и неконструктивного" с той стороны океана больше прийти не может, "но мы каждый раз ошибаемся: приходит". В Кремле считают, что это прекрасная демонстрация не только России, но и всем странам мира, что США официально вмешиваются во внутренние дела других стран.
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