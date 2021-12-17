Кулеба допустил возможность отключения РФ от SWIFT в рамках новых западных санкций

Разрабатываемые западными партнёрами Украины санкции против России касаются ограничений торговли и возможности отключения РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Насколько нам известно, в основном речь идёт об экономических ограничениях торговли с РФ, инвестиций, ограничениях банковских операций, поднимается также вопрос отключения России от SWIFT", — заявил Кулеба в интервью американскому телеканалу CNBC.

Украина призывает партнёров ускорить разработку санкций, заявил он, уточнив, что это якобы даст понять России, "какую цену ей придётся заплатить при новом нападении" на его страну, и сдержит от такого сценария. При этом глава украинского МИД признал, что разработка непосредственных санкционных механизмов является внутренним делом стран-партнёров, однако заметил, что тема экономических рестрикций затрагивается на переговорах его страны с Соединёнными Штатами.