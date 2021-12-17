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Кулеба допустил возможность отключения РФ от SWIFT в рамках новых западных санкций

Глава украинского МИД отметил, что страна призывает партнёров ускорить разработку ограничительных мер, дабы сдержать Россию от якобы повторного нападения.

16 декабря, 23:49
<p>Фото © Facebook / <a href="https://ru-ru.facebook.com/dmytro.kuleba" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dmytro Kuleba</a></p>

Фото © Facebook / Dmytro Kuleba

Разрабатываемые западными партнёрами Украины санкции против России касаются ограничений торговли и возможности отключения РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Насколько нам известно, в основном речь идёт об экономических ограничениях торговли с РФ, инвестиций, ограничениях банковских операций, поднимается также вопрос отключения России от SWIFT", — заявил Кулеба в интервью американскому телеканалу CNBC.

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Украина призывает партнёров ускорить разработку санкций, заявил он, уточнив, что это якобы даст понять России, "какую цену ей придётся заплатить при новом нападении" на его страну, и сдержит от такого сценария. При этом глава украинского МИД признал, что разработка непосредственных санкционных механизмов является внутренним делом стран-партнёров, однако заметил, что тема экономических рестрикций затрагивается на переговорах его страны с Соединёнными Штатами.

Ранее финансист Александр Разуваев объяснил, почему США не решатся отключить Россию от SWIFT. При этом он подчеркнул, что Москва полностью готова к худшему сценарию.

Что может потерять Россия, если её отключат от платёжной системы SWIFT

Что может потерять Россия, если её отключат от платёжной системы SWIFT

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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