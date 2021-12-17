Канцлер ФРГ Шольц: Германия и Франция намерены оживить "нормандский формат"
Французские власти также указывают на необходимость возвращения России к политическим дискуссиям, ведь только так можно урегулировать украинский вопрос.
Олаф Шольц. Фото © ТАСС / ЕРА
Германия и Франция планируют оживить "нормандский формат" и сделать его снова эффективным. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном по итогам саммита ЕС.
"Члены Европейского совета едины во мнении — и мы [Германия и Франция] особенно: ясно должно быть, что тот, кто нарушит эти границы [Украины], должен считаться с соответствующей реакцией", — заявил Шольц.
Немецкий канцлер также заявил о необходимости соблюдения заложенных в "нормандском формате" принципов и отметил, что ФРГ и Франция собираются снова сделать его эффективным. Эти пункты они обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами.
Президент Франции Эмманюэль Макрон добавил, что страна рассчитывает на возвращение России к дискуссиям. При этом он надеется, что прогресс в этом вопросе будет достигнут уже в ближайшие недели.
"[Необходимо] вернуть Россию в политическое русло, поскольку только так возможно урегулировать украинский вопрос. Это, в частности, Минские соглашения и "нормандский формат". Мы обсуждали это вчера, и мы хотели бы добиться прогресса на данном направлении в ближайшие недели", — сказал он.
Лайф напоминает, ранее украинский лидер Владимир Зеленский в Брюсселе провёл встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны договорились о сотрудничестве в "нормандском формате". Также они условились об открытии двух новых пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе. Также Лайф рассказывал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг изъявил желание вести диалог по Украине в "нормандском формате".
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