Канцлер ФРГ Шольц: Германия и Франция намерены оживить "нормандский формат"

Германия и Франция планируют оживить "нормандский формат" и сделать его снова эффективным. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном по итогам саммита ЕС.

"Члены Европейского совета едины во мнении — и мы [Германия и Франция] особенно: ясно должно быть, что тот, кто нарушит эти границы [Украины], должен считаться с соответствующей реакцией", — заявил Шольц.

Немецкий канцлер также заявил о необходимости соблюдения заложенных в "нормандском формате" принципов и отметил, что ФРГ и Франция собираются снова сделать его эффективным. Эти пункты они обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон добавил, что страна рассчитывает на возвращение России к дискуссиям. При этом он надеется, что прогресс в этом вопросе будет достигнут уже в ближайшие недели.

"[Необходимо] вернуть Россию в политическое русло, поскольку только так возможно урегулировать украинский вопрос. Это, в частности, Минские соглашения и "нормандский формат". Мы обсуждали это вчера, и мы хотели бы добиться прогресса на данном направлении в ближайшие недели", — сказал он.