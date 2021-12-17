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Бывшего камчатского депутата Редькина помимо убийства обвинили в браконьерстве

Без разрешения на охоту и в непригодном для этого месте он нашёл и из карабина отстрелил бурого медведя, нанеся ущерб охотничьим ресурсам региона.

17 декабря, 00:53
<p>Фото © <a href="https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1639991/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Камчатскому краю</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Камчатскому краю

Бывшему депутату Законодательного собрания Камчатского края Игорю Редькину, который ранее признался, что случайно застрелил человека, предъявлено обвинение в браконьерстве. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

По версии следствия, обвиняемый вечером 2 августа текущего года, не имея разрешения на охоту, нашёл и застрелил бурого медведя на территории населённого пункта. Для этого он использовал снегоболотоход, тепловизор и карабин. Ущерб охотничьим ресурсам региона от противоправной деятельности оценивается в 60 тысяч рублей.

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Продолжил он охоту, переместившись на возвышенность в районе свалки посёлка Озерновский Усть-Большерецкого района, где через люк машины обнаружил новую цель, которая, однако, была лишь светлой точкой на тёмном фоне, уточнили в ведомстве. Парламентарий не исключил возможности попадания в человека и не менее трёх раз выстрелил в опасном направлении по неясно обнаруженной цели. Одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, находившегося в тот момент на расстоянии около 274 метров от стрелявшего и занятого сбором металлолома, от чего тот скончался на месте.

Вину в незаконной охоте Редькин признал в полном объёме, однако предполагает, что смерть мужчины наступила в результате его неосторожных действий.

Напомним, обвинение Игорю Редькину в умышленном убийстве было предъявлено в августе этого года. По словам экс-парламентария, он случайно застрелил 30-летнего местного жителя, когда пытался выгнать медведя из посёлка Озерновский в Усть-Большерецком районе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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